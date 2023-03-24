T1／太陽無法補賽　海神虧慘「場地、人事費用自行消化」

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但此聲明一出後，引起不小的爭議，其中太陽身為作客球隊，不用去協調主場檔期，為何在季賽期間沒辦法配合進行補賽？以及聯盟在裁定比賽勝負方面，規章似乎並不夠完善，這些都引來外界批評。
對此聯盟之後也做出回應，「本次裁定前聯盟與兩隊充分協商討論所有可能性，然太陽無法配合補賽方案，為避免影響後續賽程安排，聯盟交由重大決策委員會決議裁定海神勝出。聯盟亦將儘速補充規章，往後針對無法配合出賽隊伍除勝負裁定外擬定相關懲處辦法。」
而海神方面，在媒體詢問後，主動表示「關於補賽日期、場地、票務相關配套方案，海神團隊都已經排除萬難準備好，並且經由聯盟審核通過。由於海神球團重視球迷的權益，在行銷活動、球場佈置等規劃，都希望能在新場地提供球迷最佳的觀賽體驗。」
但無奈在聯盟協助溝通的過程中，太陽無法配合補賽方案，海神尊重並配合T1聯盟重大事務委員會的最終決策，並已「自行消化已經支出的相關場地、設備以及人事費用」。
據了解，原本補賽日將訂在4月5日於義守大學進行，但太陽方面因故無法配合後，海神莫名沒了一場主場賽事的票房。經詢問球團後確認，海神不僅少賺了一場主場門票跟商品的收入，1月14日的場地以及設備費用也已經支出，另外還有退票延伸的手續費、甚至當週相關贊助商主題日的權益都必須自行吸收，皆得不到報償。
另外，海神在球迷權益方面也已很快做出處理，球團在1月12日收到聯盟通知比賽延期之後，1月13日於全網售票系統上以最短的時間進行電子票全面退票；購買實體票球迷也能在1月31日前進行全額退票申請。購買季票的球迷，也將依照比例原則將該場次費用全額退票，並另外提供補賽進場的福利。