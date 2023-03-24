蕾菈懷孕4個月「連中2病毒」！粉絲見體態傻眼：妳肚子呢
知名百萬YouTuber蕾菈，2022年成功和老公湯宇結婚後，12月底馬上就傳出喜訊，讓粉絲高興不已，不過懷孕4個月內卻接連得到新冠肺炎、A型流感，即便如此，她依舊曬出驚人的體態照片，展現活潑又火辣的性格，結果讓許多網友直呼：「肚子到底跑去哪裡了？」
記者詹鎰睿/綜合報導
蕾菈昨（23）日在個人IG上發文分享，「變胖也沒關係，不妨礙我愛自己！」並述說懷孕這段期間的身體狀況，原來她已經咳了1個月，掛完急診確定得到A型流感，不禁自嘲，「兩胎都中鏢，A流是不是特別愛我？」再加上去年年底懷孕沒多久就2度確診新冠肺炎，讓她相當傻眼，「一個孕婦中了新冠又得A流的機率有多高？」
結果蕾菈秀出自己的體態照後，讓女網友們感到羨慕，「這麼身材還是這麼這麼好」、「你胖在哪裡？根本是漂亮辣媽啦」、「怎麼可以那麼藏肚啊啊啊！覺得羨慕」、「拜託，妳超美！」、「生病真的會很擔心，早日康復啊！」
※【NOWnews 今日新聞
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