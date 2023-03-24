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蕾菈懷孕4個月「連中2病毒」！粉絲見體態傻眼：妳肚子呢

▲蕾菈懷孕4個多月，卻接連得到新冠肺炎和A型流感，但體態依舊完美，幾乎看不到肚子。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈懷孕4個多月，卻接連得到新冠肺炎和A型流感，但體態依舊完美，幾乎看不到肚子。（圖／翻攝蕾菈IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

知名百萬YouTuber蕾菈，2022年成功和老公湯宇結婚後，12月底馬上就傳出喜訊，讓粉絲高興不已，不過懷孕4個月內卻接連得到新冠肺炎、A型流感，即便如此，她依舊曬出驚人的體態照片，展現活潑又火辣的性格，結果讓許多網友直呼：「肚子到底跑去哪裡了？」

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蕾菈昨（23）日在個人IG上發文分享，「變胖也沒關係，不妨礙我愛自己！」並述說懷孕這段期間的身體狀況，原來她已經咳了1個月，掛完急診確定得到A型流感，不禁自嘲，「兩胎都中鏢，A流是不是特別愛我？」再加上去年年底懷孕沒多久就2度確診新冠肺炎，讓她相當傻眼，「一個孕婦中了新冠又得A流的機率有多高？」

▲蕾菈懷孕4個多月，卻接連得到新冠肺炎和A型流感，但體態依舊完美，幾乎不見肚子。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈曝光懷孕4個多月的體態照，讓許多女網友超級羨慕，「到底胖在哪裡？」（圖／翻攝蕾菈IG）
結果蕾菈秀出自己的體態照後，讓女網友們感到羨慕，「這麼身材還是這麼這麼好」、「你胖在哪裡？根本是漂亮辣媽啦」、「怎麼可以那麼藏肚啊啊啊！覺得羨慕」、「拜託，妳超美！」、「生病真的會很擔心，早日康復啊！」

▲蕾菈（左）與老公湯宇（右）去年完成婚禮，也即將要擁有愛的結晶。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈（左）與老公湯宇（右）去年完成婚禮，也即將要擁有愛的結晶。（圖／翻攝蕾菈IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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