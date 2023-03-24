普發6千4/6陸續入帳　4/10開放ATM領現、郵局這天也加入

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財政部提醒，想用「登記入帳」領取的民眾，須填寫「身分證字號/居留證統一證號」跟「健保卡號」雙證件號，防止單一證號遭偽冒而盜領，並提供要入帳的「金融機構帳號」，但財政部也強調這些登記的個資，傳輸儲存嚴格加密保護，使用須獲得授權，僅限這次普發現金專案發放資料檢核使用，專案結束後1個月完全刪除、絕不保存。
普發現金6千元，除了可以「登記入帳」領取，還有4種領取方式，財政部說，直接入帳民眾的款項也將於4月6日入帳，偏鄉造冊的民眾請在4月6日起2週內至原登記的派出所或分駐所領取，至於4月5日前辦理登記入帳的民眾，款項將於4月6日起陸續入帳。
此外，為提供民眾多元管道領取，也將於4月10日開放ATM領現，民眾可至全國指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別標誌的ATM機台操作，另外，4月17日進一步開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃台辦理。
財政部也提醒，「全民共享普發現金」領取時間至今年10月31日止，10月至12月底出生的新生兒領取時間至明年1月31日止，由於時間很充裕，民眾選擇自己方便的領取方式，相關訊息也會在宣導網站（https://pro.6000.gov.tw）及登記網站（https://6000.gov.tw）公布。
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