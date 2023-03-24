T1／震撼彈！雲豹換主帥　NBA冠軍教練接手、領魔獸爭冠

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雲豹目前正為搶進季後賽努力，貝奈特說：「我們的排名只能繼續往上前進了，相信我們還有很多值得發展的潛力空間，我喜歡在一定程度的守則下，讓球員放手打球，希望帶隊贏得勝利，朝正確方向前進。」
助理教練麥卡洛克則同樣具備優異的球員訓練經驗，曾於加拿大國家籃球聯賽尼加拉河獅球隊、母校麥克馬斯特大學擔任助理教練。他說：「我的任務是全力協助總教練，我也希望為球隊帶來活力，我們還有一段路要走，希望幫助球隊向上提升出好成績。」
轉任球員發展兼技術顧問的劉嘉發，上季臨危授命接任球隊兵符，迅速整合團隊並領軍季後挑戰賽，本季持續打造球隊組織訓練計畫及作戰方針，在3洋將健康歸位後，農曆年後甚至率隊打出3連勝。
不過農曆年前劉嘉發就曾與球團建議，若能由外籍教練來帶領球隊，球隊將展現出完全不同風貌，只是適逢過年期間，並不容易找到合適人選，直至近日才確定由貝奈特來職掌兵符，他也將轉為挖掘球員以及協助總教練的角色，球團高度肯定劉嘉發連續兩個賽季為球隊打下的根基，也期許他持續為球員注入養分，幫助帶領團隊往前邁進。
雲豹球團表示，嶄新教練團到位，期待借助貝奈特過往在NBA暴龍隊經歷，短期內為雲豹挹注全新能量，在有超級球星霍華德(Dwight Howard)及艾夫伯(Michael Efevberha)領軍下，成功前進季後賽且挑戰獎盃，長期來看更能為建立球隊文化，激發出更多年輕球員的潛力，制定好深遠的團隊體系影響力，讓桃園永豐雲豹打出令球迷印象深刻的勁爆球風！