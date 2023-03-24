【健康抱一報】防疫鬆綁新制啟動　民眾到底準備了多少？｜健康醫療網

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今天健康抱一報就準備了三個問題？
★3月20日起，輕症免通報免隔離，您知道嗎？
★如果確診了，你會選擇在家休息還是上班？
★對於輕症免隔離政策，民眾有什麼看法？
這次在街頭巧遇了不同族群的聲音，有年輕同學、年輕上班族、年輕媽媽，更碰巧遇到一對來自香港的夫妻，讓我們一起聽聽他們怎麼說！
中央流行疫情指揮中心，2023/3/20起，防疫鬆綁新制之調整重點
輕症免隔離
- 由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理
- 建議有症狀時在家休息，避免非必要外出。無症狀或症狀緩解 (退燒至少1天)後可安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰 性或發病/採檢陽性滿10天。
- 外出時請全程佩戴口罩。
- 具重症風險因子者儘速就醫，及時開立口服抗病毒藥物
- 0+n自主健康管理屬於指引性質，無罰則。
- 由「確診均通報」改為「併發症(中重症)才須通報」
- 新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症因而住院(含急診待床)或死亡，醫事人員才須通報
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57230
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