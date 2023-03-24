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【健康抱一報】防疫鬆綁新制啟動　民眾到底準備了多少？｜健康醫療網

【健康抱一報】防疫鬆綁新制啟動　民眾到底準備了多少？｜健康醫療網
【健康抱一報】防疫鬆綁新制啟動　民眾到底準備了多少？｜健康醫療網

健康醫療網

【健康醫療網／記者潘昱僑、吳弘頎報導】隨著疫情穩定，防疫措施鬆綁新制規劃。2月20日第二階段口罩鬆綁，3月6日再度放寬。緊隨著3月20日正式啟動防疫鬆綁新制［輕症免隔離、中重症通報］。健康醫療網再度實際上街探訪，看民眾對於政策資訊的了解，以及對自身健康的防護認知與方式。

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今天健康抱一報就準備了三個問題？

★3月20日起，輕症免通報免隔離，您知道嗎？

★如果確診了，你會選擇在家休息還是上班？

★對於輕症免隔離政策，民眾有什麼看法？

這次在街頭巧遇了不同族群的聲音，有年輕同學、年輕上班族、年輕媽媽，更碰巧遇到一對來自香港的夫妻，讓我們一起聽聽他們怎麼說！

中央流行疫情指揮中心，2023/3/20起，防疫鬆綁新制之調整重點

輕症免隔離

  • 由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理
  • 建議有症狀時在家休息，避免非必要外出。無症狀或症狀緩解 (退燒至少1天)後可安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰 性或發病/採檢陽性滿10天。
  • 外出時請全程佩戴口罩。
  • 具重症風險因子者儘速就醫，及時開立口服抗病毒藥物
  • 0+n自主健康管理屬於指引性質，無罰則。
中重症通報

  • 由「確診均通報」改為「併發症(中重症)才須通報」
  • 新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症因而住院(含急診待床)或死亡，醫事人員才須通報


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57230

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