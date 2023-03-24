內湖「黑吃黑」500萬搶案！4嫌聲押禁見 195萬也遭扣押
台北市內湖第一銀行門外，日前發生500萬元現金搶劫案，案發後警方在1小時內，逮捕主嫌陳姓男子與其他同夥共4人，今（24）日移送士林地檢署，檢方複訊後認定，4人依加重強盜等罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，23日下午一名謝姓女子，在南港區三重路國泰世華銀行提領500萬，隨後前往內湖區第一銀行再提領195萬後，打算離去，豈料突遭到搶匪開車門噴辣椒水，並搶奪500萬元，該男子隨即搭乘一輛自小客車離開現場。
事後警方在1小時內，在新北市雙溪逮到4名犯嫌，500萬現金分毫未少。警方指出，根據初步調查，26歲陳姓男子為主要策畫者，為詐騙集團成員，負責賣帳戶，全案疑似因為不滿謝女把現金拿走，因此才找來21歲黃姓男子、22歲邱姓男子及25歲莊姓男子，一起實行黑吃黑的搶劫案。
檢方表示，4名嫌犯涉犯刑法第330條第1項、第321條第1項第4款結夥3人以上之加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向士院聲請羈押禁見，至於遭強盜的500萬以及未被搶的195萬均已扣案，後續將由檢察官傳喚相關證人及調取交易明細等資料，以釐清相關金流的來源及去向。