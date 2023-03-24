傳情變Gino！女神夏宇禾「不輸林襄」熱舞片瘋傳：太辣了
29歲女星夏宇禾因長相甜美，也讓她在不少本土劇中受到觀眾矚目，近期也傳出和男星Gino發生情變，引發外界關注。不過，熱愛分享生活點滴的她，近日就和網紅合作拍攝影片，展現驚人的舞蹈功力，再度驚豔各大網友們，直呼：「不輸林襄耶！」
記者詹鎰睿/綜合報導
夏宇禾今（24）日在IG上分享與網紅白菜合作的影片，只見白菜詢問夏宇禾是要選擇一起拍片，還是要揹著她深蹲10下，結果夏宇禾猶豫幾秒後決定拍片，鏡頭一轉，夏宇禾換上火辣的運動內衣和熱褲，配合著節奏輕快的音樂扭腰擺臀，展現超強的舞蹈能力，每個動作都讓網友們目不轉睛。
粉絲紛紛留言，「原來是宇禾姐姐，她又變漂亮了」、「難怪這麼眼熟，夏宇禾」、「漂亮的宇禾姐」、「想看深蹲+1」、「真的不輸林襄耶！」網紅白菜也相當自豪，「我找美女的眼光不錯吧！」夏宇禾也幽默回應，「其實大家應該比較想看我揹著妳深蹲10下！」
事實上，夏宇禾日前就在IG曬出一系列的絕美意境照，並害羞說到：「有人說這系列是樂天啦啦隊系列，說拍完這系列可以去參加樂天女孩了，有嗎？是像誰呀～你們覺得呢？」立刻獲得大家一致好評，更有網友形容，「如果妳當樂天啦啦隊的話，不輸給林襄！」