東京飯店「一晚1500漲到5000」！日本人曝原因：太誇張
隨著各國邊境解封，許多民眾也重新開始規劃起出國旅遊行程，而日本更是台灣人的首選。不過今（24）日就有日本作家分享，目前東京飯店住宿價格飆漲3倍的亂象，原因曝光也引起熱議。
記者潘毅/綜合報導
日本作家「日本人的歐吉桑」今（24）日在臉書上分享，近期自己的日本友人要到東京出差，結果卻發現目前當地飯店的價格超級誇張「以前只要付1500台幣就可以訂房的房間都有漲價5000台幣！飯店價格漲價漲到突破天花板」。
「日本人的歐吉桑」觀察後，發現原因與近其外國旅客增加及日本政府推行的「全國旅行支援」政策有關係，因此他也建議「今年要去日本東京玩的人，請趕快確保比較便宜的飯店喔，如果還是希望住宿比較便宜的話，膠囊旅館也不錯」。
不少旅客得知當地住宿漲價現況後，紛紛感慨回應「疫情前價格大概一半不到」、「我二月看三天才5000台幣」、「4月中下旬要去東京出差，訂機+酒真的有感覺漲很多」、「今天剛從東京回來，覺得物價也很有感的增加了，還好匯率較低，可以攤提一下」。
但也有一派人認為「現在櫻花季，價錢隔三倍跳不奇怪」、「看起來還比台灣的飯店便宜」、「現在日幣匯率低的情況下，這個價格還是能接受」、「跟台灣比起來真的不貴」。