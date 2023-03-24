高雄智慧城市展3/30登場　迎全球智慧城市訪客

第二屆高雄智慧城市論壇暨展覽將於3月30日至4月1日在高雄展覽館登場，共計有165家廠商參展，展出規模550個攤位比去年成長10%，三天展覽期間將舉辦20場次的專業論壇，預計吸引超過3萬人次的專業人士參加。今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、智慧農漁業、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市副市長林欽榮表示，辦理KSCSE重要目的在於將過去兩年多高雄城市治理、數位轉型丶產業界所推行的各種智慧科技應用以及亞灣5G AIOT園區等工作的進展，透過的大型國際展會具體呈現，並分享給中南部的企業能就近參觀；尤其高雄被行政院國發會賦予台灣智慧城市發展之國際輸出基地，我們也正加快腳步，與各界合作共同實踐此一願景。
小港醫院院長郭昭宏表示，智慧醫療主題館是今年展會很重要的特色，共有九大醫療院所的14家醫院共同展示出高雄、屏東區域的智慧醫療最新的應用，將以ESG（環境、社會與治理）及元宇宙兩大主題呈現。
主辦單位台灣智慧城市產業聯盟會長井琪表示，本次展會共計邀請8家南台灣知名大學及16家新創企業，將他們的研發成果、產品及服務，依據循環經濟與永續農法、淨零創新技術與材料及淨零創新服務與產品等三大類主題進行展示，期望透過交流展示整合更多的資源與力量投入到在地的綠能永續工作。
井琪指出，為推動高雄城市的綠色轉型，在地產官學各界在綠能永續工作上都投下極大的心力。企業界投入淨零碳排的腳步更為積極，多家企業都將展示ESG、創能、節能、儲能等各方面的解決方案，協助政府推動南台灣的淨零減碳工作。