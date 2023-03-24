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G7峰會5月揭幕！台海將成討論議題　日學者：應邀請台灣

▲前《日本產經新聞》台北分局長河崎真澄認為，應邀請台灣以觀察員身份參加G7廣島峰會。圖為日華議員懇談會參與國慶日。（圖／美聯社／達志影像）
▲前《日本產經新聞》台北分局長河崎真澄認為，應邀請台灣以觀察員身份參加G7廣島峰會。圖為日華議員懇談會參與國慶日。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來台海局勢日益緊張，在日本前首相安倍晉三生前提出的「台灣有事，就是日本有事」概念之下，讓台日交流互動更加密切，近來更掀起推動日本版「台灣旅行法」的討論。對此，東京國際大學教授、前《日本產經新聞》台北分局長河崎真澄表示，5月即將在廣島舉行七國集團峰會，屆時台灣問題並將成為討論重點之一，應該邀請台灣以觀察員身份參加，日本政府也應推動日本版「台灣關係法」讓台灣能夠參加峰會。

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東亞情勢研究會24日主辦「台灣與日本—建構世界和平共同體—」座談會，邀請到副總統賴清德、駐日代表謝長廷致詞外，淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授、日本戰略研究論壇高級研究員廖雨詩廖雨詩、中華文化總會副會長江春男、前《日本產經新聞》台北分局長河崎真澄、東京大學總和文化研究科教授阿古智子等專家學者也都受邀出席。

其中，廖雨詩指出，近年來從各個日本媒體的民調可以發現，對於台灣的好感度與對中國的嫌惡感，上升比例成正比，而民間氣氛會帶動民主國家政治上的改變，現在在日本，不管是什麼政黨，對台灣友好是一個「政治正確」的事情。

廖雨詩進一步提到，去年日台交流協會成立50週年，也可以視為日本台灣交流邁入50年，當時日本外務大臣林芳正以「外務大臣」身份發文祝賀，也可視為是對台灣國際地位的重視。而去年通過的日本國家安全戰略三文件大幅增加有關台灣的內容，前防衛大臣小野寺五典還在宣布定案之前，來台灣宣布，都可以見得整個岸田政府對台灣關心以及重視。

但廖雨詩表示，雖然台日關係密切，但希望在外交方面能有所升級。她提到美國在2018年通過台灣旅行法，讓國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮可以到美國交流；日本議員到台灣時，也能見到蔡英文總統、行政院院長，或是到立法院交流，「但台灣立法委員到日本的話，通常是不能見到內閣閣員。」

廖雨詩強調這並非公平問題，但卻是對於台灣來說，迫切需要提升的部分。廖雨詩進一步指出，雖然推動日本版的「台灣關係法」，可能會礙於日本憲法而有相當大的難度，但如果是從台灣旅行法來推動，讓難度降低，日本也會比較好做事。目前也有台灣立法委員開始推動，也希望能夠看見進展。

河崎真澄在後續也提到，今年5月將在廣島舉行七國集團（G7）峰會，屆時除了G7成員國之外，民主主義國家也會出席，而為了維持東亞和平現狀，台灣問題必將會成為討論重點之一，因此有必要讓台灣代表以觀察員身份出席G7廣島峰會，「台灣是當事者，怎麼能不在現場呢」。

河崎真澄也進一步呼籲日本政府，應為日本版「台灣關係法」鋪平道路，若是不可行也應考慮採取日本版「台灣旅行法」，讓台灣能夠參與G7峰會。河崎真澄進一步表示，G7成員國率先準備承認台灣是一個國家，將是最能有效防範「台灣有事」事態發生的做法。

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