G7峰會5月揭幕！台海將成討論議題　日學者：應邀請台灣

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其中，廖雨詩指出，近年來從各個日本媒體的民調可以發現，對於台灣的好感度與對中國的嫌惡感，上升比例成正比，而民間氣氛會帶動民主國家政治上的改變，現在在日本，不管是什麼政黨，對台灣友好是一個「政治正確」的事情。
廖雨詩進一步提到，去年日台交流協會成立50週年，也可以視為日本台灣交流邁入50年，當時日本外務大臣林芳正以「外務大臣」身份發文祝賀，也可視為是對台灣國際地位的重視。而去年通過的日本國家安全戰略三文件大幅增加有關台灣的內容，前防衛大臣小野寺五典還在宣布定案之前，來台灣宣布，都可以見得整個岸田政府對台灣關心以及重視。
但廖雨詩表示，雖然台日關係密切，但希望在外交方面能有所升級。她提到美國在2018年通過台灣旅行法，讓國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮可以到美國交流；日本議員到台灣時，也能見到蔡英文總統、行政院院長，或是到立法院交流，「但台灣立法委員到日本的話，通常是不能見到內閣閣員。」
廖雨詩強調這並非公平問題，但卻是對於台灣來說，迫切需要提升的部分。廖雨詩進一步指出，雖然推動日本版的「台灣關係法」，可能會礙於日本憲法而有相當大的難度，但如果是從台灣旅行法來推動，讓難度降低，日本也會比較好做事。目前也有台灣立法委員開始推動，也希望能夠看見進展。
河崎真澄在後續也提到，今年5月將在廣島舉行七國集團（G7）峰會，屆時除了G7成員國之外，民主主義國家也會出席，而為了維持東亞和平現狀，台灣問題必將會成為討論重點之一，因此有必要讓台灣代表以觀察員身份出席G7廣島峰會，「台灣是當事者，怎麼能不在現場呢」。
河崎真澄也進一步呼籲日本政府，應為日本版「台灣關係法」鋪平道路，若是不可行也應考慮採取日本版「台灣旅行法」，讓台灣能夠參與G7峰會。河崎真澄進一步表示，G7成員國率先準備承認台灣是一個國家，將是最能有效防範「台灣有事」事態發生的做法。