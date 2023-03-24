賴清德感謝岸田文雄　盼台灣、日本繼續合作4面向創雙贏

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賴清德說，他非常贊成日本前首相安倍晉三所說「台灣有事等同日本有事」，反之亦然，日本有事也是台灣有事。這不只是基於彼此友好關係，因為台日脣亡齒寒，是面對極權主義擴張的命運共同體，只有台日合作，世界和平共同體才有辦法邁出關鍵一步，達到世界和平，避免戰事發生。
談及台日合作的面向，賴清德認為，第一是拚經濟，強化經濟安全保障，彼此攜手合作，成就新的產業供應鏈完整。在COVID-19疫情之後、俄烏戰爭爆發之際，全球產業鏈已經重組，目前全世界亟需要一條安全又值得信賴的產業鏈，可以持續維持世界經濟法則。
賴清德表示，台日有很多產業合作，像是近期台積電在日本茨城縣筑波市設立研發中心，並與日本企業合資在熊本設廠，就是雙方產業合作最佳範例。未來台日也應持續在新南向國家共同合作，相信一定可以給全世界帶來經濟發展、人民福祉，持續邁向世界和平。
第二是要保護民主，民主得來不易，民主世界許多國家都曾經走過一段黑暗的日子，民主的重要性已經相當於空氣、水、陽光一般重要，在民主世界才有各種自由。賴清德強調，面對極權主義的擴張，並不是在戰爭與和平之間選擇，而是在民主及極權之間選擇，大家必須要有決心，堅守民主陣容，願意盡各種努力保護民主、推廣民主，讓民主成為達到世界和平的良方。
賴清德提到，第三是強國防。總統蔡英文特別將台灣的義務役期恢復為一年，今年國防預算也已超過5000億新臺幣之多，占GDP 2%以上。而日本在首相岸田文雄領導下，通過了國防三文件，賦予了日本政府反擊權力，布署長程飛彈；岸田也向日本國民及社會宣示，2027年日本國防預算要達到GDP 2%，符合北大西洋公約組織（NATO）標準，展現他的決心。強國防不是為了侵略其他國家，而是避免戰事發生，確保和平能穩定發展。
賴清德說，第四是保護和平，和平符合世界各國利益，戰爭沒有任何贏家。獲得和平除了須增強國防力量外，台日國防合作也非常重要，未來雙方應建立安全對話機制，讓兩國國防力量能有更進一步合作。
賴清德感謝岸田文雄近期為了印太區域穩定、世界和平發展所做的種種努力，除了與韓國總統、烏克蘭總統、印度總理會面，表達對烏克蘭的支持，會中也提及台海和平穩定，並宣布將投資750億美元於印太地區發展。
最後，賴清德期盼，未來台灣和日本能在經濟、民主、國防、和平等四個面向上持續合作，創造台日雙贏，造福全世界。
包括總統府資政黃崑虎、駐日大使謝長廷、財團法人東亞情勢研究會理事長江口克彦、中華文化總會副會長江春男等都出席活動。