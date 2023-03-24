4.8萬年「殭屍病毒」復活！　國外專家：恐引發大流行

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13種殭屍病毒 復活後釋放新病毒顆粒研究人員從7個永久凍土樣本和2個西伯利亞河水中發現並復活13種新病毒，並稱之為「殭屍病毒」。其中Megavirus mammoth、Pithovirus mammoth和Pandoravirus mammoth，是在2萬7千年歷史的猛瑪象毛髮化石中發現的，還有另一種是在古老西伯利亞平原狼的冷凍腸道中發現的。
在封閉的實驗室環境中，研究人員小心解凍微生物並進行基因定序，接著用甦醒的病毒感染變形蟲。雖然已歷經4萬8千年的歷史，但其中仍有一些病毒能夠在變形蟲內複製，導致它們爆裂並釋放出新鮮的病毒顆粒。
該研究作者、法國艾克斯馬賽大學的微生物學家米歇爾克拉維里（Jean-Michel Claverie)）表示：「我們復活的那些沒有危險，它們只會感染變形蟲。但它們的存在和傳染性表明，感染動物或人類的古代病毒，仍然可能具有傳染性。」
凍土中還發現古老痘病毒、皰疹病毒永久凍土爆發疾病並非史無前例。根據2021年發表在《獸醫學前沿》（Frontiers in Veterinary Science）雜誌上的一項研究顯示，西伯利亞馴鹿群會定期從融化的永久凍土中的細菌感染炭疽病，連該地區的一些居民也受到影響。
以往對於北極圈永久凍土的病毒研究很少，成果也相差甚遠。這次研究推翻了過往「永久凍土中幾乎沒有活微生物」的假設，除了新復活的病毒，還發現了許多其他物種的微量證據，包括一些已知人類病原體病毒，如痘病毒和皰疹病毒。
專家：最大的風險來自於未知病毒研究人員認為，最大的風險來自於未知病毒，若其被喚醒並感染人類，有可能在缺乏免疫力的人群中迅速傳播，從而引發大流行，就像導致新冠病毒COVID-19的病原體SARS-CoV-2一樣。當這種病毒感染了人類，需要先進行研究了解，這會讓疫苗開發作業變得棘手。
克拉維里表示，受到烏俄戰爭波及，研究團隊已停止在在西伯利亞凍土地帶採集樣本，接下來將持續研究已擁有的病毒。他也呼籲在西伯利亞永久凍土層開展鑽探和採礦的公司，務必注意並謹慎行事，例如監測異常疾病和設立檢疫設施，「我們認為任何類型的病毒都可以在永久凍土中存活」。
原文出處：'Zombie' viruses have been revived from Siberian permafrost. Could they infect people?
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57236
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