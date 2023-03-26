巷仔內／宏都拉斯轉向中國　美國在拉美影響力大不如前

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1942年歐洲航海家哥倫布在西班牙王室協助下發現美洲，從此西班牙軍隊與傳教士登陸中南美洲，開始西班牙殖民時代，由於統治美洲的西班牙與葡萄牙都屬於拉丁民族，因此中南美洲又被稱為拉丁美洲。但隨著19世紀西班牙國力式微，美國門羅總統於1823年發表《門羅宣言》，以「美洲是美洲人的美洲」為由，支持拉丁美洲的獨立運動，並反對歐洲列強干預美洲事務。
隨著1898年美國在美西戰爭中擊敗西班牙，門羅主義演變成霸權主義。到了20世紀初期，老羅斯福總統提出「巨棒政策」（Big Stick Diplomacy），自詡為拉美國家的「保護人」，實際上藉由武力干涉拉美鄰居的事務，由於受到拉美人民反彈，之後又改為「金元外交」，其實是透過變相剝奪拉美國家，成為美國的附庸國，在政治與經濟上都高度仰賴美國。
美國忽視拉美 中國擴大影響力
美國與拉美國家之間關係在進入21世紀後有所改善，但是在毒品、非法移民等議題，仍存有歧見。由於2001年911事件爆發後，小布希政府將外交重心集中在反恐戰爭上，而忽略拉美國家政局變化，導致美國對拉美影響力銳減，也讓拉美左派勢力有機會東山再起。此時，隨著中國國力崛起加大了對拉丁美洲的經貿往來力道，也擴大影響力。
中國與拉丁美洲的貿易額已於2018年超越美國，2021年拉美和中國去年貿易額約2470億美元，高於與美國的1740億元。尤其自2017年起，中國在拉美國家推廣「一帶一路」倡議，透過共同興建新的發電廠、港口、公路和鐵路等基礎設施，強化與拉美國家的聯結，目前已有20個拉美國家簽署「一帶一路」備忘錄。
為了減少美洲國家與中國經貿往來，拜登在去年第9屆美洲峰會提出「美洲經濟繁榮夥伴關係計畫」，並推動改革美洲開發銀行。但峰會未邀請古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉等3個與美國唱反調國家出席，引發部分國家不滿，而墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、玻利維亞等國元首則拒絕與會，改派外長出席，等於美國重塑領導地位受到挑戰。
2016年蔡政府上台後，北京已經挖走台灣在中美洲和加勒比地區的薩爾瓦多、巴拿馬和多明尼加共和國等3個邦交國，這不只壓縮台灣國際生存空間，也凸顯美國在自家後院的影響力越加縮小。如今連宏都拉斯都轉向北京，等於宣告美中兩大強權在中美洲的角力中，美國又遭遇挫敗。
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