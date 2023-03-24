王世堅PK何志偉！網路好感度出爐　這位近4成是負面聲量

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對此，台灣議題研究中心使用QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月19日至3月20日近兩個月之間，王世堅及何志偉的網路輿情聲量數據，結果發現，王世堅以超過2萬7638則聲量大幅領先何志偉的7049則，兩者差距高達近75％。
台灣議題研究中心說明，分析王世堅及何志偉創造議題的方式，兩人皆經常以「砲口對內」針砭黨內事務來博取個人聲量，因此民進黨去年九合一選舉敗選後，綠營基層一度傳出「煎鮪魚」說法，喊話應該開除王世堅、何志偉及立委高嘉瑜3人。
台灣議題研究中心表示，王世堅因個人特色鮮明，創造較高的聲量，而其言論也更常被藍、白陣營引用，拿來攻擊民進黨，且他自稱「柯學家」，又經常把過去與台北市前市長柯文哲的對話內容掛在嘴邊，成功地創造不少新聞話題，但「砲打自家人」的風格也讓他常吸引綠營內部抨擊，根據調查，在他近兩個月的2.7萬則聲量當中，有近4成為負面聲量，負面比例極高。
值得注意的是，儘管王世堅獲得不少藍白陣營、中間選民支持，但民進黨立委初選採用家戶電話全民調，勝負關鍵在於能有多少基層樁腳願意幫忙「在家顧電話」，王把綠營支持得罪光光，使他有極高比例的負面聲量，即便王坐擁高聲量，但究竟能為他加分多少，恐怕還是未知數。
台灣議題研究中心指出，王世堅在綠營之間的高仇恨值，同樣可以用以下數據證明，包含比較王世堅、何志偉兩人在親綠陣營臉書粉絲專頁的被討論的情形，兩人都呈現負面聲量超越正面聲量的狀態，王的負聲量為3764則、正聲量720則，何的負聲量則是558則、正聲量338則，兩者差異懸殊，總體而言，王世堅在綠營粉專當中的網路好感度更僅有0.19，何志偉的好感度還有0.61。
台灣議題研究中心認為，這場初選儼然已經變成民進黨內部的「顧人怨大對決」，但數據指出，親綠粉專明顯「更討厭」王世堅，原因恐怕在於王世堅昔日在台北市長選舉期間，多次拋出「感性支持黃珊珊，理性投給陳時中」、與網路上的綠營「側翼」支持者對嗆等爭議發言，導致在民進黨支持者眼中，王世堅的仇恨值遠高於何志偉，這點恐怕是他電話民調表現的最大隱憂。