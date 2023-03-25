今晚「1小時」街頭奇景！全台7-11、330家麥當勞關燈　

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今年首度邀請關係企業共同響應，展開全台最大規模的關燈行動，包含7-ELEVEN、康是美、星巴克、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、Semeur聖娜、聖德科斯等8大通路品牌，超過7000間街邊門市於今晚8時30分起關閉招牌燈1小時，約可省下1萬度電，相當減少5(公噸CO2e)的溫室氣體排放量，相當於一名旅客搭高鐵北高來回超過200趟的碳排放量。
🟡全家
全台4100家門市於今晚8時30分至9時30分關閉的店外招牌燈，預計可節省6495度電，依照台電的家戶用電量統計，相當於18個家庭一整年的用電量。即日起至4月4日，在「全家在這里」粉專指定貼文留下自己的永續、節電行動，可抽1000元全家購物金。
🟡麥當勞
全台超過330家麥當勞，今晚8時30分至9時30分同步關閉餐廳外不影響安全照明的招牌燈，希望透過一小時的關燈，邀請民眾一起重視氣候變遷議題，以行動保護地球。
🟡台北101
晚間8時30分起關閉大樓外牆燈光，並呼籲租戶攜手關閉非必要燈光，直至晚間11時。據統計，台北101關燈1小時可省下91度電。
🟡家樂福
全店共計335家分店（67家量販店、246間超市、22家Mia C'bon），於8時30分至9時30分同步關閉店內外非主要照明設備，包含招牌燈及部分賣場內部燈源，這項行動將可為將近26公頃的森林減少超過30小時的碳吸收。
🟡愛買量販
第三年加入響應「Earth Hour關燈一小時」，今晚全台15家分店於8時30分至9時30分，關掉不必要的大樓外觀燈和招牌1小時。
🟡屈臣氏
全台580家門市於今晚8時30分至9時30分關閉非營業用燈之外，更有10家指標性門市會關掉店外招牌燈，盼呼籲消費者、員工、供應商夥伴一同愛護地球。
🟡中華電信
今晚8時30分至9時30分同步關閉全台690間直營及特約門市招牌燈1小時，總計將關閉6萬2100支燈管，節省耗電1117.8度，預計將減少溫室氣體排放量568.9公斤二氧化碳當量(CO2e)。
🟡寒舍集團
集結旗下台北喜來登、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店共同響應，今晚8時30分至9時30分關閉飯店外部標誌照明、外牆燈、投射燈、花圃及路樹燈等，並適當調暗或關閉非必需的室內照明。
🟡國泰飯店觀光事業
集結旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店全台共7間飯店共同響應，於今晚8時30分關閉飯店建築物招牌與館外造景燈一小時。
🟡高雄萬豪酒店
今晚8時30分至9時30分，關閉建築物外牆景觀裝飾燈光，以及非主要照明設備一小時。
🟡PChome
今（25）日晚間8時30分至9時30分，PChome 辦公大樓同步關燈一小時，旗下PChome 24h購物推出「世界關燈日」綠色專區。
🟡台灣房屋
全台門市於今晚8時30分至9時30分同步關燈1小時，屆時將關閉建築物外牆景觀裝飾燈光、招牌燈及非主要照明設備等，以實際行動節能減碳。