停火遙遙無期？俄羅斯前總統：莫斯科的目標是建立緩衝區
俄烏戰爭仍在持續進行，在中國國家主席習近平結束與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的會談後，依然沒有看到任何雙方想要停火的跡象。而俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，莫斯科的目標是在新佔領的土地周圍建立非軍事緩衝區，確保這些領土不會遭受攻擊，若無法達成目標，俄軍就會不斷推進，「若需要打到基輔，那就打到基輔」。
記者倪浩軒/綜合報導
麥維德夫在接受俄羅斯媒體訪問時表示，莫斯科的目標是保護所有領土，包括從烏克蘭那新佔領過來的領土，計劃是在周遭劃立一個非軍事緩衝區，不允許任何類型的中短程飛彈在緩衝區部署，驅逐所有外國人，確保緩衝區非軍事化。
如果把克里米亞也算進來，加上去年俄烏戰爭開打以來俄羅斯所佔領的烏東地區，俄羅斯目前約控制17～18％的烏克蘭原領土，而若要再在這周遭建立緩衝區，代表烏克蘭還要放棄更多領土。而烏克蘭早已表態，不會接受任何土地被佔領。
麥維德夫顯然也知道烏克蘭不會接受緩衝區的計劃，麥維德夫說如果無法達成緩衝區的建立，俄軍就會一直一直推進，「若需要打到基輔，那就打到基輔」，更警告西方世界不要懷疑莫斯科的決心。
麥維德夫目前是俄羅斯安全委員會的副主席，身為俄羅斯前總統，他自稱自己是「蒲亭的盟友」。而對外界來說，麥維德夫則是俄羅斯最鷹派的代表人物，他的發言往往表達出最強硬的立場。像上次蒲亭被國際法庭發出逮捕令，麥維德夫的回應是任何國家試圖逮捕蒲亭，就等於對擁有核武力的俄羅斯宣戰，比莫斯科官方回應稱逮捕令只是廢紙，更具有恫嚇意味。