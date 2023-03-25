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UBA／虛擬MVP鄭佳昀轟35分　朝陽12連勝、第8冠大贏家

▲朝陽科大廖玟歆18分。官方提供
▲朝陽科大廖玟歆18分。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

全場只用6人，5先發4人得分上雙，合力攻下全隊95分的89分，含第一戰將鄭佳昀個人生涯次高的35分，7冠得主、上季第三朝陽科大女籃終場以 95：73擊敗僑光科大，預、複、決賽12連勝，完美贏得首度在臺北小巨蛋舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽一般女組后座，拿下「臺中內戰」，重奪上季失去的冠軍，也是隊史第8冠，持續笑傲群雌。

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朝陽的前7冠含107至109學年三連霸，但上季爆冷在準決賽1分小輸臺中科大，無緣四連霸，第三作收，本季不僅複賽、準決賽2連勝中科，甜蜜復仇，今天一般組破天荒的攻蛋，更繼複賽79：60贏僑光科大後，本季對戰2連勝，且贏的比預期輕鬆，第8冠絕無倖致，且8冠都是全季12連勝，他隊難攖其鋒。

一般組雖未設個人獎，但如要頒冠軍賽MVP，161公分、出身HBL名校臺中忠明高中的大二前鋒鄭佳昀，應是不二人選，鄭佳昀說：「我雲林土庫國小起打球，JHBL、HBL、UBA，球齡已十幾年，從不知冠軍是啥滋味，高中連3季披忠明戰袍拚HBL甲級資格賽，更都失利，無緣預賽，沒打過一場HBL正式季賽，上季進朝陽科大，大一菜鳥原有絕佳機會幫學姊完成四連霸，準決賽卻意外輸中科，我生涯第一冠又擦肩而過，今天終於得償宿願。」

「特別是在小巨蛋拿下個人首冠，意義深遠，因我過往從未進過小巨蛋，昨晚賽前練球才是我第一次踏進小巨蛋，今天二度造訪、首度比賽，竟就贏球封后，太神奇也敢不相信，有如在作夢。」鄭佳昀說。

不只鄭佳昀首親小巨蛋芳澤，朝陽全隊也僅2人過去曾進過小巨蛋，含畢業於JHBL名校宜蘭員山國中的李優，曾隨員山女籃到小巨蛋看世大運女籃賽，及身兼忠明高中女籃教練的柳內惠茹，也曾進小巨蛋看過球，其他職隊員包括領軍全程參與8冠的資深教練張婷翔，都是首度攻蛋，結果卻是甜蜜完美。

另外，開賽才27秒，鄭佳昀就站上罰球線，第二罰中，拿下一般男、女組在小巨蛋的歷史性第一分，第43秒，大四中鋒洪詩淳跳投命中，則是一般組小巨蛋歷來第一個進球，教練檔張婷翔、柳內惠茹，一般組小巨蛋第一對冠軍教練，加上小巨蛋第一冠，朝陽包辦全部的「第一」，一般組最大贏家。

張婷翔說：「明天逢校慶，今天小巨蛋封后，無疑是最棒的校慶禮物。」柳內惠茹說：「贏的比預期輕鬆，是球員自己拚來的，尤其5名先發都都出身忠明高中，但她們拭乾過去3度挑戰HBL甲級資格賽都失敗的淚水，今天終在小巨蛋找回信心、自我證明，更如願圓夢。」

5名來自忠明的先發，4人才大二，鄭佳昀飆35分之外，李優新高6記三分彈拿20分，廖玟歆18分、巫品儀4分，大四的洪詩淳12分，5人合得89分，另6分係唯一替補上場的176大一菜鳥中鋒楊佩菱進帳。

張、柳教練檔說，5先發以外的其他球員，都「比素人更素人」，高中純自己玩球，沒任何人打過HBL甲、乙級，進朝陽後才開始受正規訓練，但起步晚，觀念、基本功與先發落差超大，得從頭教起，備極辛苦，幸熬了過來，今天她們都在小巨蛋圓夢。

大二學妹生涯首冠，洪詩淳等幾名大四學姊，部分則是繼108、109學年她們大一、二時，朝陽二連霸、三連霸的冠軍成員，但肯定沒今天在小巨蛋的封后更有意義、無價。

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