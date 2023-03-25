UBA／虛擬MVP鄭佳昀轟35分　朝陽12連勝、第8冠大贏家

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一般組雖未設個人獎，但如要頒冠軍賽MVP，161公分、出身HBL名校臺中忠明高中的大二前鋒鄭佳昀，應是不二人選，鄭佳昀說：「我雲林土庫國小起打球，JHBL、HBL、UBA，球齡已十幾年，從不知冠軍是啥滋味，高中連3季披忠明戰袍拚HBL甲級資格賽，更都失利，無緣預賽，沒打過一場HBL正式季賽，上季進朝陽科大，大一菜鳥原有絕佳機會幫學姊完成四連霸，準決賽卻意外輸中科，我生涯第一冠又擦肩而過，今天終於得償宿願。」
「特別是在小巨蛋拿下個人首冠，意義深遠，因我過往從未進過小巨蛋，昨晚賽前練球才是我第一次踏進小巨蛋，今天二度造訪、首度比賽，竟就贏球封后，太神奇也敢不相信，有如在作夢。」鄭佳昀說。
不只鄭佳昀首親小巨蛋芳澤，朝陽全隊也僅2人過去曾進過小巨蛋，含畢業於JHBL名校宜蘭員山國中的李優，曾隨員山女籃到小巨蛋看世大運女籃賽，及身兼忠明高中女籃教練的柳內惠茹，也曾進小巨蛋看過球，其他職隊員包括領軍全程參與8冠的資深教練張婷翔，都是首度攻蛋，結果卻是甜蜜完美。
另外，開賽才27秒，鄭佳昀就站上罰球線，第二罰中，拿下一般男、女組在小巨蛋的歷史性第一分，第43秒，大四中鋒洪詩淳跳投命中，則是一般組小巨蛋歷來第一個進球，教練檔張婷翔、柳內惠茹，一般組小巨蛋第一對冠軍教練，加上小巨蛋第一冠，朝陽包辦全部的「第一」，一般組最大贏家。
張婷翔說：「明天逢校慶，今天小巨蛋封后，無疑是最棒的校慶禮物。」柳內惠茹說：「贏的比預期輕鬆，是球員自己拚來的，尤其5名先發都都出身忠明高中，但她們拭乾過去3度挑戰HBL甲級資格賽都失敗的淚水，今天終在小巨蛋找回信心、自我證明，更如願圓夢。」
5名來自忠明的先發，4人才大二，鄭佳昀飆35分之外，李優新高6記三分彈拿20分，廖玟歆18分、巫品儀4分，大四的洪詩淳12分，5人合得89分，另6分係唯一替補上場的176大一菜鳥中鋒楊佩菱進帳。
張、柳教練檔說，5先發以外的其他球員，都「比素人更素人」，高中純自己玩球，沒任何人打過HBL甲、乙級，進朝陽後才開始受正規訓練，但起步晚，觀念、基本功與先發落差超大，得從頭教起，備極辛苦，幸熬了過來，今天她們都在小巨蛋圓夢。
大二學妹生涯首冠，洪詩淳等幾名大四學姊，部分則是繼108、109學年她們大一、二時，朝陽二連霸、三連霸的冠軍成員，但肯定沒今天在小巨蛋的封后更有意義、無價。