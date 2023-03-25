UBA／小巨蛋重溫3年前冠軍夢 中科OT克僑光隊史第6冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
中科全季11勝1敗作收，唯一敗就是複賽輸僑光科大，此役甜蜜復仇，而97學年連莊失敗，係準決賽輸朝陽科大，98至100雖又三連霸，但101學年冠軍賽再輸朝陽，等同2次都失手於朝陽，儼然6冠之外的另類「天敵」，小插曲則是，現任助理教練張齊軒，全程參與這6冠，含讀五專部的他，前4冠是球員，108學年及本季這2冠，他則轉任助教，協助總教練張競業。
4名碩班及大四生，含後衛林辰昕、張世偉、黃緯宸、雷佳龍，都是108學年金牌軍，時隔3年再嘗冠軍滋味，其中張世偉來自HBL甲級名校三重商工，曾殺晉12強複賽，林辰昕出身莊敬家職，拚HBL甲級資格賽但都失利，黃緯宸則打過臺中青年高中乙級小隊，高中生涯不算順利，UBA一般組則拿2冠，今天更在小巨蛋登基，且大抵是4人UBA最終戰，悉有表現，堪稱最棒的ending。
碩二「一哥」張世偉攻下19分，含延長賽最後54.8秒關鍵抄球上籃，60：54底定勝局，他說，最後一戰很完美，黃緯宸挹注13分，含第四節他小傷倒地，僑科大5打4，賴政維補中2分，50：48超前，裁判暫停後黃緯宸先退場再上場，還54.5秒他即要回追平的2分，50：50，並拜剩12.5秒僑光科大2罰不中之賜，得以加班，並在延長賽逆襲。
雷加龍9分，206公分大一菜鳥小長人洪尚宏8分，含終場前1分8秒籃下挑進重要一球，58：54穩住陣腳，王冠中6分、王元右5分含重要三分彈，也都功在贏球。
雙方一路互咬，差距未過5分，延長賽中科大首度60：54超前6分，最後20秒僑光科大丁偉展二罰中一，殷世晟還10.7秒抄球上籃且造成犯規，惜加罰不中，57：60，僑科大雖又搶下進攻籃板，但0.7秒壓哨三分彈失手，3分失利。
僑科大僅前鋒賴政維飆進3記三分彈拿31分一枝獨秀，含第一節3分，二、三節各飆1記外線都拿9分，四節及OT添10分，但孤掌難鳴，因隊友得分都個位數，出身HBL乙級大慶商工的他說，個人飆31分但團隊輸球白搭，因對手多點開花。
開季預、複、決賽11連勝中斷，吞下本季一敗，卻無緣連莊，教練檔陳嘉康、陳盈吉說，輸在罰球，第四節及延長賽都是，也錯失二連霸，第二名作收，因上季受疫情影響，準決賽打完僑光科大、海洋大學雙雙闖晉冠軍賽，但疫情未減緩，大會最終裁決兩隊並列第一。