UBA／台北護大恨天高　中鋒陳芊諭大爆發率台北大學奪冠

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下季將重返失去一年的一級，北大資深教練張維仁說：「去年9月苗栗中正盃我們輸北護，且輸分不少，今天是本季UBA雙方唯一交手，我們有把握，特別是陳芊諭難得如此強勢，帶動士氣，連我都沒想到，但贏球屬於全隊，在我眼中，每人都是100分。」
出身JHBL臺南太子國中、HBL金甌女中的陳芊瑜說：「這是我生涯第一冠，且是在小巨蛋拿下，意義不凡，尤其我首度在小巨蛋比賽，板凳出發後，攻防都很積極，特別是搶進攻籃板，連續攻擊籃圈，自己都不敢相信，因這壓根不太像以前我的球風。」
陳芊諭說：「其實進北大後，我胖了一點，但對抗性多少提升，月初準決賽對中信，我沒打好，今天首度造訪小巨蛋，就很想有好表現，只是投籃把握性仍不足，連連放槍，才一直搶二、三波籃板，有點像在刷數據，但無論如何，贏球封后超高興，下季打一級，得再加強與學姊隊友的默契。」
陳芊諭異軍突起之外，另一枚大一菜鳥施佩儀2記三分球拿10分，她的HBL陽明高中學姊張舒涵8分，含第二節關鍵連6分，也都在功在贏球。
張舒涵是北大唯一確定季後會畢業的球員，她說：「這是我生涯第一冠，且是在小巨蛋，因我高中三年，陽明都未晉四強，進北大打UBA，更不可能拿一級女四強，因而今天攻嘗鮮，且順利封后，這UBA句點超棒的，我應會畢業，下季一級留給學妹去拚，尤其雙重學妹施佩儀愈進入狀況，我很放心。」
來自南湖的大三前鋒陳游芷瑄，也是大三第一次在小巨蛋比賽及個人首冠，她高興下季升大四可再回一級，也是大三來自北一女的田定加，準決賽對中信決勝期飆進關鍵三分彈，她說、這是繼北一女高二、高三連兩季都晉HBL四強進小巨蛋後，今天她再度小巨蛋比賽，且贏球拿冠軍，很有成就感。
出身南山高中的大二後衛薛筱璇，因受傷沒趕上107學年南山HBL封后，108學年高二拿第四、109學年高三得第六，今天也是個人首冠，同樣窩心，另一枚來自永仁高中的大一菜鳥後衛傅韻臻說：「今天首逢北護的永仁同梯張芷蕎，我們倆有了聊一下，互說別守我好嗎，但互動很OK。」
北護「一姊」游舒涵得10分，大三射手謝偉平4記三分球15分，大四中鋒謝靜萱7分，大四控衛蕭歆潔4分及多次助攻，游、謝、蕭三人確定會畢業，今天最後一季最後一場雖輸球，但北一女畢業的游舒涵係首度攻蛋，因104、105學年北一女都拿第五，106學年首掉八強外，都無緣小巨蛋，她說，之後她有應邀在小巨蛋頒獎給學妹，今天則首度攻蛋打比賽，第二名OK。
謝靜萱105、106、107學年連3季都替南山打進四強，107學年更在小巨首度封后，今天四度造訪小巨蛋，可惜輸球拿第二，蕭歆潔103學年幫懷生國中拿JHBL冠軍，HBL則替東泰在107學年得第七，今天首戰小巨蛋第二名，勉強接受。教練趙曜說，北大陳芊諭跳出，他怎麼算都沒算到，但輸在第三節被一波帶走。