UBA／「蒙古雙俠」搭美援 中信初成軍就小巨蛋封王
首度在臺北小巨蛋舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男二級冠軍賽，新貴中信學院陣中的昔日中州科大、德霖科大「蒙古三俠」其中兩俠蘇格爾、沙鹿各飆18、15分，相繼打過HBL東泰高中、UBA男一級文化的美將諾曼，表現雖平平，且在終場前5分2秒連吞2「T」（技術犯規）提前出場，但無損他們98：69擊敗臺科大，決賽4連勝、全季20勝1敗，初成軍就在小巨蛋拿冠軍，且112學年下季將與今天輸球排第二的臺科大，以及四強另兩隊虎尾科大、南應科大，聯袂升上男一級。
記者廖聿偉/綜合報導
開局29：12，中信就壓著臺科大打，上半場53：35，下半場雙方愈無懸念，差距一度到30分，最終29分成交，蘇格爾、沙鹿之外，195公分大二中鋒陳威宇12分，大一菜鳥後衛劉恩任15分，也都功在贏球封王。
教練許智超說：「贏在主力、替補輪流表現，每節都有人跳出，尤其板凳深度不錯，靠他們拉開比數。」
話鋒一轉，「鳥總」說，下季挑戰一級，勢得再補強，本土、外援都是，其中陳威宇值得栽培，也期待出身運動世家的他愈來愈好。
臺科決賽3連勝、全季16連勝一戰喊卡，吞下本季首敗，16勝1敗第二作收，大四後衛林心翔、大二前鋒蔣奇恩各得10分，大三後衛鄭皓哲12分。
教練李永祥說，今天自我壓力大，愈想在小巨蛋贏球，卻愈打不好，尤其籃子欠準，才一路落後輸球，但沒關係，下季一級要回。
林心翔及另兩名大四生陳昭群、顏宗瑋，季後都可能畢業，但不排除留校下季再拚一級，乃至直接投入職籃選秀，陳昭群說，待跟教練再討論，三人也會進一步溝通。