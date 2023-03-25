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補班日吃爆速食！必勝客買1送6最狂、麥當勞雞塊買10送10

▲6家速食補班日優惠盤點，麥當勞雞塊買10送10直接爽吃！（圖／記者蕭涵云攝）
▲6家速食補班日優惠盤點，麥當勞雞塊買10送10直接爽吃！（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今（25）日為補班日，為配合四月初的清明連假進行「挪假補班」，不過補班日不憂鬱！除了早上先喝超商咖啡優惠之外，中午直接速食吃起來，《NOWnews》特別整理補班日還在優惠的6家速食餐廳，其中麥當勞雞塊買10送10超爽、必勝客買1送6的超狂序號必收，趕緊揪同事一起吃爆！

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🟡麥當勞「歡樂送」雞塊買10送10

麥當勞日前推出最新好康，只要使用「麥當勞歡樂送」並且輸入優惠碼「10NUG」就可以享有麥克雞塊10塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅三種品項的「買1送1」，等同於104元就可以吃到20塊雞塊，相當划算！活動一路到4月18日。

▲麥當勞推出2023玉兔迎春買一送一優惠券，爽吃大薯、雞塊的時候又到了，網友另大推「F37」套餐最省。（圖／記者張嘉哲攝）
▲麥當勞雞塊買10送10只要104元就能爽吃！（圖／記者張嘉哲攝）
🟡肯德基代碼要背！6塊炸雞蛋塔餐399元

肯德基進日推出「超殺五折」優惠，包括代碼「40457四塊上校雞塊」、「40456香酥脆薯」、「40458 大杯玉米濃湯」、「40460草苺起司冰淇淋大福」及「40459百事可樂（中）」買兩組等同是買一送一，民眾只要至全台門市出示優惠代碼就能購買，另外也加碼推出「療癒雞蛋桶餐」，內含「咔啦脆雞X6＋原味蛋撻X6＋百事可樂（瓶）」也下殺優惠只要399元，現省330元，活動僅到3月31日，以官方公告為主。

▲肯德基超狂父親節優惠，「爸氣爽嗑歡聚餐」8塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻竟然只要399元！8/2首度開放預購；頂呱呱「大吃一斤」限定優惠餐199元也開賣。（圖／肯德基提供）
▲肯德基推出6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋塔+瓶裝可樂竟然只要399元！（圖／肯德基提供）
🟡漢堡王輸入代碼吃77元華堡

漢堡王快閃推出官網消費外帶或外送滿249元，可享原味華堡57折，只要輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可以「77元加購原味華堡」，活動只剩下補班日這天！愛吃華堡的民眾別錯過。

▲漢堡王補班日也有「77元」加購原味華堡優惠。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王補班日也有「77元」加購原味華堡優惠。（圖／漢堡王提供）
🟡頂呱呱狂歡優惠券！買2送1優惠吃爆呱呱包

頂呱呱推出「呱粉狂歡電子優惠券」，只要搜尋Line官方帳號「頂呱呱TKK」前往領取呱粉狂歡優惠券，無限領取，其中包括甜甜包、地瓜薯條、呱呱包及薯球可以選擇買2送1的優惠券領取，以呱呱包來說買2個拿到3個，一個只要40元，等同於打了66折，超級划算！另外還有86折點心組、7折雙人套餐直接省下115元，愛吃頂呱呱的朋友，趕緊上LINE官方帳號領券囉！活動一路到4月9日。

▲明3/25補班日，頂呱呱推無限領優惠券，雙人餐下殺7折激省115元。（圖／頂呱呱提供）
▲明3/25補班日，頂呱呱推無限領優惠券，呱呱包使用優惠一個打66折。（圖／頂呱呱提供）
🟡必勝客買1送6超狂！同事揪團吃起來

必勝客繼應援中華隊推出披薩外帶199元，但補班日為週末不適用沒關係！必勝客還有專屬優惠代碼，其中包括優惠代碼「56562」3月31日前，享外帶買1送6，現省989元，買1個鬆厚大比薩，送2個鬆厚小比薩+1份薯金幣（小）+4顆麻糬QQ球+BBQ烤雞+ 1.25L可樂一瓶或2杯黃金玉米濃湯（2選1）。

另外優惠代碼「23421」4月30日前，優惠價439元、最高省601元，憑手機圖檔或紙本優惠券，外帶2個鬆厚小比薩，1份黃金雞軟骨或者黃金和風鱈魚塊10塊或6條德國芝心腸副食3選1+1.25L可樂一瓶或2杯黃金玉米濃湯。

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▲必勝客超強優惠，買1個大披薩送6樣，優惠代碼為「56562」。（圖/必勝客提供）
🟡拿坡里披薩+6炸雞破盤499元

不讓其他速食專美於前，拿坡里也限時推出「大披薩+6塊炸雞腿」優惠，原價689元的組合，現在無論內用或外帶都只要特價499元，基本組合為1個大披薩+雞腿二重奏（6塊），分別為雞腿x3＋腿排x3；也可更換原味炸雞或烤雞，則提供雞腿x2＋腿排x2＋雞翅x2，活動只到3月31日！

▲拿坡里推出「大披薩+6塊炸雞腿」499元優惠。（圖／翻攝自拿坡里FB）
▲拿坡里推出「大披薩+6塊炸雞腿」499元優惠。（圖／翻攝自拿坡里FB）

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