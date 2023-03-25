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預計將通過跨黨派立法！美眾議長：會處理TikTok問題

▲美國眾議院議長麥卡錫聲稱，眾議院料將通過跨黨派法案，以因應TikTok帶來的國安威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長麥卡錫聲稱，眾議院料將通過跨黨派法案，以因應TikTok帶來的國安威脅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國短影音應用程式「抖音」的海外版「TikTok」，近期接連被多國以資安為由，禁止公務機關使用；TikTok執行長周受資23日在國會接受約5小時質詢，未能緩解美國立法者對TikTok的擔憂。美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）24日聲稱，眾議院料將通過法案，以因應TikTok對國家安全的威脅。

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綜合外媒報導，麥卡錫認為，周受資出席聽證會說的話令人擔憂，因為他無法明確告訴美國，中國確實沒有透過TikTok監控美國用戶的相關數據。

有鑑於此，麥卡錫指出，美國來自民主、共和黨的議員們，將通過跨黨派法案，來解決與TikTok有關的國安問題，支持有效禁止TikTok。

美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，如果針對TikTok的禁令獲准，Snap、Instagram、YouTube等網路平台，用戶數量及廣告收入也許都會增加。

換句話說，這最終可能導致一些美國科技公司受益；即便禁令最後沒有落實，這種不確定性仍會促使一些TikTok的創作者，開始將他們的受眾推向其他社群媒體，一些規模較小的網路平台、應用程式也有機會獲得新用戶。

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