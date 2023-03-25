六福村狒狒沒逃脫「遭劍湖山挖苦」！小編3字反擊笑翻了
日前桃園民眾目擊一隻野生的「東非狒狒」在平鎮區逛大街，隨後不少人出面指證也曾經看過，結果第一時間該隻狒狒被懷疑是從「六福村」逃脫，然而經過清點後，六福村園區內不僅沒少狒狒，甚至還多一隻，園區內設施也證實沒有動物逃脫跡象，讓六福村小編心累發文，結果引來同為遊樂園的「劍湖山」挖苦回應，沒想到六福村小編再度以「3字」神回應，直接笑翻所有人。
記者張嘉哲/綜合報導
在狒狒逃脫事件瘋傳是自家園區逃脫的動物後，六福村小編日前在臉書上心累發文表示「今天的我，被『狒狒揚揚』的『流言狒語』鬧得『啼笑皆狒』，『令人狒解的是』，還要跟主管『掏心掏狒』的解釋網路上『狒夷所思』的一切，就讓『狒盡能量』的我，在今天剩下的時間裡當個『狒物』吧！實在是『勞神狒心』的一天」。
文案曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，也引來同為遊樂園的「劍湖山」挖苦回應「不是你們家的跑出來我就放心了」讓網友全部笑翻，結果有網友又反問「那劍湖山你們家如果跑出來動物會是啥」結果六福村小編直接回應「放山雞」，由於劍湖山的吉祥物「KuKu」是一隻鴿子，不過因為外型常常被說很像「雞」，過去劍湖山還曾經因為此事發文澄清，如今因為挖苦六福村狒狒事件，結果也被挖苦吉祥物是隻雞，再度讓網友笑爆。
而值得一提的是，劍湖山也在粉專上發文表示「別人家遊樂園的潑猴有沒有跑出來我是不知道啦，但我們這裡沒有任何金剛大逃亡，一隻都沒有少，請山友們放心，歡迎大家這個週六日還有清明連假來劍湖山看牠」結果雖然該篇文章六福村小編沒有出面回應，但卻默默按了「怒」的表情符號，兩方小編你來我往互動，逗樂不少網友。