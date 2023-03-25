6000元忘記登記怎辦？「2招」秒上車　領錢方法、時間曝

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A：除了特定族群「直接入帳」以及屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉的「造冊發放」之外，其他一般民眾都是以「ATM領現」以及「郵局領現」兩種方式。
財政部日前表示，「ATM領現」將於4月10日起開放，民眾可至全國指定金融機構（含郵），貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；而「郵局領現」則是在4月17日開放領錢，民眾可於郵局儲匯營業時間至台辦理。
二、6000元的領取期限到什麼時候？
財政部表示，「全民共享普發現金」領取時間至112年10月31日止，而登記入帳作業系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準，目前沒時間登記或忘記的民眾也不用太緊張。
三、登記入帳時間「超過清明連假」比ATM晚領到錢
假使民眾在3月底之前登記完成的話，按照正常法案三讀通過程序，疫後特別預算案預計會在3月27日生效，但五個工作天剛好又碰到清明連假，銀行沒有營業，因此最快領到錢是4月6日。
但如果民眾在連假期間登記的話，預計是4月7日才會入帳；連假之後才登記，恐怕就是4月10日才入帳，因為正巧連假後馬上又遇到8號、9號銀行休息的週末，等到上班日10號ATM領現也已經開啟，也就是說在4/6號過後登記的民眾，若想要儘早拿到6000元，不如直接ATM領現還比登記入帳來得快哦！
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