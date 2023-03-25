6000元登記第四天！「入帳時間」確定　選這方法最慢領錢

6000元忘記登記怎辦？「2招」秒上車　領錢方法、時間曝

▲普發6000元陸續開放登記入帳，是最快領到錢的方法。（圖／記者徐銘穗攝）
▲普發6000元陸續開放登記入帳，是最快領到錢的方法。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全民普發6000元現金登記入帳還在持續進行中，今（25）日為第四天開放登記，是身分證或居留證末碼6、7的民眾要上網登記（https://6000.gov.tw），不過有許多民眾可能因為不擅長用3C、網路，或者忘記甚至沒空登記。那麼沒登記該怎麼領錢？又是何時可以領到錢？《NOWnews》一次為您解答！

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一、我忘記登記或不會登記有什麼辦法可以領錢？

A：除了特定族群「直接入帳」以及屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉的「造冊發放」之外，其他一般民眾都是以「ATM領現」以及「郵局領現」兩種方式。

財政部日前表示，「ATM領現」將於4月10日起開放，民眾可至全國指定金融機構（含郵），貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；而「郵局領現」則是在4月17日開放領錢，民眾可於郵局儲匯營業時間至台辦理。

▲ATM領現請識別貼有「普發現金識別貼紙」，萬一你持的是「警示帳戶」提款卡，則無法在ATM領現，必須到郵局臨櫃辦理。（圖／財政部提供）
▲ATM領現從4月10日開放，相關資訊圖解。（圖／財政部提供）
▲去郵局臨櫃領6000元前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。（圖／財政部提供）
▲去郵局臨櫃領6000元步驟以及需要相關證件。（圖／財政部提供）
二、6000元的領取期限到什麼時候？

財政部表示，「全民共享普發現金」領取時間至112年10月31日止，而登記入帳作業系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準，目前沒時間登記或忘記的民眾也不用太緊張。

三、登記入帳時間「超過清明連假」比ATM晚領到錢

假使民眾在3月底之前登記完成的話，按照正常法案三讀通過程序，疫後特別預算案預計會在3月27日生效，但五個工作天剛好又碰到清明連假，銀行沒有營業，因此最快領到錢是4月6日。

但如果民眾在連假期間登記的話，預計是4月7日才會入帳；連假之後才登記，恐怕就是4月10日才入帳，因為正巧連假後馬上又遇到8號、9號銀行休息的週末，等到上班日10號ATM領現也已經開啟，也就是說在4/6號過後登記的民眾，若想要儘早拿到6000元，不如直接ATM領現還比登記入帳來得快哦！

▲全民普發6000元現金今起開放「登記入帳」，民眾好奇3/22以後過世者，家屬能代領6000元嗎？財政部給出正面答案，表示家屬到郵局代領。（圖／記者徐銘穗攝）
▲全民普發6000元現金「登記入帳」持續進行中，民眾若想儘早拿到6000元選擇登記入帳最快。（圖／記者徐銘穗攝）

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