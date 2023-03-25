疑詐團黑吃黑！女富商銀行外遭搶500萬 4嫌凌晨羈押禁見
台北市一名謝姓女子，前（23）日下午在內湖區第一銀行門外，遭到4名搶匪洗劫，所幸案發1小時內，警方就順利逮補陳姓主嫌與其他同夥共4人，士林地檢署昨（24）日複訊後，認為4人有逃亡、滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見，法院於25日凌晨裁准。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，35歲的謝女為中古車商，本月23日下午，她在2名男子陪同下，先到南港區三重路國泰世華銀行提領500萬，隨後再前往內湖區第一銀行提領195萬，豈料才剛走出銀行，便突然遭歹徒噴辣椒水，500萬元也當場被搶，一群人得手後隨即搭乘一輛自小客車離開現場。
事後警方在1小時內，於新北市雙溪逮到4名犯嫌，500萬現金分毫未少。警方指出，根據初步調查，26歲陳姓男子為主要策畫者，為詐騙集團成員，負責賣帳戶，全案疑似因為不滿謝女把現金拿走，因此才找來21歲黃姓男子、22歲邱姓男子及25歲莊姓男子，一起實行黑吃黑的搶劫案。
昨天檢方複訊後，認為4名嫌犯涉犯加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，因此向士院聲請羈押禁見，另外遭強盜的500萬以及未被搶的195萬則全數扣案，以釐清相關金流的來源及去向，今天凌晨法院裁准4人收押禁見。