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週末春雨報到！各地水庫把握時機人工增雨　增加水源

▲今（25）日即將有春雨鋒面到來，從北部翡翠水庫一路到南部曾文、南化水庫，都準備好地面增雨、高空焰彈雙管齊下。（圖／經濟部提供）
▲今（25）日即將有春雨鋒面到來，從北部翡翠水庫一路到南部曾文、南化水庫，都準備好地面增雨、高空焰彈雙管齊下。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

水利署表示，今（25）日即將有春雨鋒面到來，為把握此一時機，已在各大水庫集水區準備好進行人工增雨作業。從北部翡翠水庫一路到南部曾文、南化水庫，都準備好地面增雨、高空焰彈雙管齊下，力求向老天多要一點雨並下得更精準，增加水庫水源。

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經濟部自去年11月底成立旱災災害緊急應變小組，並於今年3月初成立旱災中央災害應變中心。

依據最新氣象顯示，昨（25）日起雲量增加，水利署目前預估於今日傍晚至上半夜，於中部以北翡翠、石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫，26日凌晨至清晨針對南部曾文、甲仙堰、旗山水庫伺機進行地面增雨作業。

同時，中科院也規畫於石門、寶二及曾文、南化水庫進行高空焰彈增雨作業，並已預先布署人力，盼為集水區多留一些雨。

依中央氣象局預報，本波鋒面陸續在台南以北、東半部地區及南部山區會有短暫陣雨或雷雨，此波鋒面預估累積最大降雨量在新北山區、桃園山區、竹苗山區、中投山區約30至80毫米，雲嘉南山區約50毫米以下，高雄山區及恆春半島等地約30毫米以下，相關降雨仍須持續觀察，但不易達到解除旱象程度，故提醒大家持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。

此外，水利署持續趕辦新竹及高雄緊急海淡機組、抗旱水井等各項抗旱工程，目前「2023年穩定南部供水抗旱計畫」預計4月底至少可出水量每日13.6萬噸。

高雄興達港設置海淡機組日夜積極趕工中，預計4月底達成機組可試產水、5月中旬可達產水達每日1.5萬噸；新竹緊急海淡機組也在全力整備，如經滾動檢討需產水時，可於4月中開始產水、4月底達成產水每日0.9萬噸目標。

另外，水利署也把握目前水庫低水位時機，擴大辦理水庫清淤，以利日後蓄水。

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