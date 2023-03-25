週末春雨報到！各地水庫把握時機人工增雨　增加水源

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依據最新氣象顯示，昨（25）日起雲量增加，水利署目前預估於今日傍晚至上半夜，於中部以北翡翠、石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫，26日凌晨至清晨針對南部曾文、甲仙堰、旗山水庫伺機進行地面增雨作業。
同時，中科院也規畫於石門、寶二及曾文、南化水庫進行高空焰彈增雨作業，並已預先布署人力，盼為集水區多留一些雨。
依中央氣象局預報，本波鋒面陸續在台南以北、東半部地區及南部山區會有短暫陣雨或雷雨，此波鋒面預估累積最大降雨量在新北山區、桃園山區、竹苗山區、中投山區約30至80毫米，雲嘉南山區約50毫米以下，高雄山區及恆春半島等地約30毫米以下，相關降雨仍須持續觀察，但不易達到解除旱象程度，故提醒大家持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。
此外，水利署持續趕辦新竹及高雄緊急海淡機組、抗旱水井等各項抗旱工程，目前「2023年穩定南部供水抗旱計畫」預計4月底至少可出水量每日13.6萬噸。
高雄興達港設置海淡機組日夜積極趕工中，預計4月底達成機組可試產水、5月中旬可達產水達每日1.5萬噸；新竹緊急海淡機組也在全力整備，如經滾動檢討需產水時，可於4月中開始產水、4月底達成產水每日0.9萬噸目標。
另外，水利署也把握目前水庫低水位時機，擴大辦理水庫清淤，以利日後蓄水。