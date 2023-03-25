專訪／SARS滿20年！鍾瑶憶高中記憶籲：保重健康　為戲考取「CPR+AED」證照

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新冠肺炎疫情時序到今天，進入後疫情時代，《和平歸來》終於播映，故事背景設定在SARS時期的醫療劇，演出時有何等的感觸？鍾瑶表示，因為在疫情中拍攝，時間約在三級警戒後面一點點時間，生活完全與SARS時期一模一樣，很有共感。她透露，彰化秀傳醫院將兩層借給劇組使用，再下一層真的是醫院，可以感受到整棟，就像回到過去身處在SARS情況中。因為演員不能戴口罩，所以還是會擔心。「開拍第一天導演中標，接下來是副導、製片中標，原來覺得自己是天選之人，沒想到戲拍攝結束後自己也確診。」確診症狀是喉嚨痛一個禮拜，雖然沒有太嚴重，但現在只要有小感冒，半夜會有點咳，目前採取自然療法，透過運動與保養品保健。
在劇中飾演醫生，劇組有安排許多課程，包括插管、急救課程，進修胸腔科專業知識，最常遇到的就是插管的戲份。SARS時期很多人心肺都不行，急需進入插管階段。所謂到插管階段，幾乎沒有救了，你的胸可能都鈣化塌陷狀態，才需要一個輔助幫忙呼吸。大家拍攝時候真的蠻激動的，喊著「呼吸不行了…快要插管…」這代表病人可能不久就要離開人世，屆時能感受到當年和平醫院醫生心境。除了學習醫學知識，也有報考「CPR+AED」證照，包括完成8小時急救課程，現場有考試，通過後能幫人做急救做心肺，不過三年後還是得重考。鍾瑶坦言：「真的不希望自己會用到這張卡！」
彰化秀傳醫院的醫師也參與醫學指導，鍾瑶表示：「醫生們都超級熱情！」也有一些醫生當年曾在和平醫院任職過，在劇中客串一、兩個角色，和大家分享SARS當時候發生的狀況。除此之外，與技術相關的戲份，也有一位醫師常在身旁輔導，他是一個很有趣的醫生，很愛演，在劇中也有一個角色，甚至演員詮釋插管的畫面，醫生也在旁邊全力演出，揣摩需要被插管的痛苦。不只一位醫師，彰化秀傳的醫生都挺有趣的。
身處後疫情時代，鍾瑶表示，希望這樣的故事不要再一次發生，也希望大家多多保重健康。不要認為這是一個災難，以前有戰爭，現在有疫情，身為人類真的無法避免。她也正能量勉勵「大家多多珍惜現在，你不知道下一場戰爭在哪裡？」
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