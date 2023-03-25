專訪／鍾瑶新劇演醫生分享養生秘訣　另一半受委屈「願當傾聽者！」

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另外，睡眠時間也是鍾瑶很注意的部份。盡可能每天控制在每天7、8小時，除了保有精神，對健康也比較好。如果一天睡不到6-7小時，則利用中午放飯的時間採取「不吃先補眠」方法，中間有空檔再將中餐吃完。緊繃的時間用餐會不會造成腸胃不適？鍾瑶笑稱：「史上吃飯最慢的速度就是我了！」也許吃不多，餐點先放著。少量多餐，有空再吃，比起快速用餐完畢，這樣比較健康。
鍾瑶在劇中飾演胸腔科醫師（內科總醫師）陳郁美，因為博愛醫院封院，鎮守醫院，盡心照顧病人。劇中角色堅守醫生職責，非常有正義感，為病患爭取權益，像是一位俠女。她坦言，有跟導演聊過，覺得沒有任何一位醫生有如此絕對的正義感，好像有點過於正義，感覺整個醫院的事情都統包了。「任何人在面對生死交關的情況之下，也會有許多想放棄的事，或者怕死的掙扎。」因此劇中有設計一些小橋段，讓畫面看起來沒有如此正義。
「如果一個要結婚的人，還有媽媽要顧，每天在醫院裡面賣命，卻沒有人顧及自己的生死，正常人一定會想，我為什麼要顧別人生死？」鍾瑶中肯說道。博愛醫院即將封院的時候，老公羅士凱請老婆趕快逃出醫院，但陳郁美卻沒有離開醫院。鍾瑶回應，許多醫生應該都會這樣做，以醫德來說，不可能丟掉自己的病人。至於現實中是否如此有正義感？她說道，生死交關不可能見死不救，與正義沒有絕對關係，但自己這一部份，倒是挺正義的，例如在路上遇到一些不公不義的事情，還是會停下來前去講道理。
陳郁美的老公羅士凱，是一個反差的角色。鍾瑶說道，他有想法，不能說不正義，而是人在江湖總是有無法違抗的狀況，處在公務員體系像是小螺絲釘非常無奈。她提及，如同在社會中，可能會遇到許多你看不下去的事情，想要違抗這個社會體制，卻沒有能伸張正義或者說話的管道。又或許，當忍受了一段時間，看清很多事實，因此找到了方法，才有可能站出去拿出心中的正義。
如果另一半受委屈，有苦衷？鍾瑶表示，會先選擇傾聽，更希望另一半也是傾聽者，「給一些小小意見，也不一定要給予意見，但或許對於任何人來講，都能給予很大的幫助。」
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