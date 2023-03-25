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專訪／鍾瑶新劇演醫生分享養生秘訣　另一半受委屈「願當傾聽者！」

專訪／鍾瑶新劇演醫生分享養生秘訣　另一半受委屈「願當傾聽者！」
專訪／鍾瑶新劇演醫生分享養生秘訣　另一半受委屈「願當傾聽者！」

每日健康-每日都做得到的健康

鍾瑶在《國際橋牌社》外傳和平歸來演出胸腔科醫師一角，除了為戲學習醫學相關知識，自己對健康也有一套養生秘訣。近日接受《LIFE 生活網》專訪，分享在工作忙碌之餘，如何鍛鍊體力，以及注重身體健康。除了公布飲食、運動菜單之外，更注重睡眠時間說，先補眠再用餐！劇中飾演即將步入婚姻，充滿正義的醫生，若另一半受到委屈，鍾瑶回應：「願做傾聽者！」

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《和平歸來》中飾演醫生，現階段戲劇、舞台劇工作量也很大，平常如何鍛鍊體力，維持健康？鍾瑶則分享養生秘訣。新冠肺炎期間，身邊朋友都會吃維他命D，其他像是鈣、維他命C、E、B、鐵、鋅、葉黃素等都會攝取。長期早晨5、6點就要起床拍戲，則選擇泡「西洋蔘」與「黑枸杞」補氣，減少缺鐵狀況。自覺心臟不是很好，甚至前陣子太忙、太累，心悸狀況挺嚴重的，透過補鈣外加運動，問題似乎有改善。至於運動項目以重量訓練、跑步練心肺為主。鍾瑶笑著說，自從參加郭書瑤主持的《旅跑應援團》節目後，發現自己很久沒有把運動鞋拿出來。現階段，一個禮拜可能會跑兩至三次，一次約30分鐘。夏天即將來臨，也準備開始準備最愛的潛水運動，笑著說：「可能也要稍微鍛鍊一下身材，像是屁股不能太垂。」平常的工作都很勞心，運動能讓身體機制更活耀！自己拍戲以食用蔬食為主，透過維他命D、E，用滴劑的方式補足肉類沒有給予到的營養，運動後也會埔充一些高蛋白。

鍾瑶分享飲食、運動養生菜單，睡眠也是很重視的一環。/：記者 郭懿慧 攝影
鍾瑶分享飲食、運動養生菜單，睡眠也是很重視的一環。/：記者 郭懿慧 攝影
另外，睡眠時間也是鍾瑶很注意的部份。盡可能每天控制在每天7、8小時，除了保有精神，對健康也比較好。如果一天睡不到6-7小時，則利用中午放飯的時間採取「不吃先補眠」方法，中間有空檔再將中餐吃完。緊繃的時間用餐會不會造成腸胃不適？鍾瑶笑稱：「史上吃飯最慢的速度就是我了！」也許吃不多，餐點先放著。少量多餐，有空再吃，比起快速用餐完畢，這樣比較健康。

鍾瑶在劇中飾演胸腔科醫師（內科總醫師）陳郁美，因為博愛醫院封院，鎮守醫院，盡心照顧病人。劇中角色堅守醫生職責，非常有正義感，為病患爭取權益，像是一位俠女。她坦言，有跟導演聊過，覺得沒有任何一位醫生有如此絕對的正義感，好像有點過於正義，感覺整個醫院的事情都統包了。「任何人在面對生死交關的情況之下，也會有許多想放棄的事，或者怕死的掙扎。」因此劇中有設計一些小橋段，讓畫面看起來沒有如此正義。

 

鍾瑶在《和平歸來》中飾演非常盡責，為病患爭取權益醫生。/記者 郭懿慧 攝影
鍾瑶在《和平歸來》中飾演非常盡責，為病患爭取權益醫生。/記者 郭懿慧 攝影
「如果一個要結婚的人，還有媽媽要顧，每天在醫院裡面賣命，卻沒有人顧及自己的生死，正常人一定會想，我為什麼要顧別人生死？」鍾瑶中肯說道。博愛醫院即將封院的時候，老公羅士凱請老婆趕快逃出醫院，但陳郁美卻沒有離開醫院。鍾瑶回應，許多醫生應該都會這樣做，以醫德來說，不可能丟掉自己的病人。至於現實中是否如此有正義感？她說道，生死交關不可能見死不救，與正義沒有絕對關係，但自己這一部份，倒是挺正義的，例如在路上遇到一些不公不義的事情，還是會停下來前去講道理。

陳郁美的老公羅士凱，是一個反差的角色。鍾瑶說道，他有想法，不能說不正義，而是人在江湖總是有無法違抗的狀況，處在公務員體系像是小螺絲釘非常無奈。她提及，如同在社會中，可能會遇到許多你看不下去的事情，想要違抗這個社會體制，卻沒有能伸張正義或者說話的管道。又或許，當忍受了一段時間，看清很多事實，因此找到了方法，才有可能站出去拿出心中的正義。

如果另一半身受委屈，有苦衷？鍾瑶表示，選擇當傾聽者。/國際橋牌社
如果另一半身受委屈，有苦衷？鍾瑶表示，選擇當傾聽者。/國際橋牌社
如果另一半受委屈，有苦衷？鍾瑶表示，會先選擇傾聽，更希望另一半也是傾聽者，「給一些小小意見，也不一定要給予意見，但或許對於任何人來講，都能給予很大的幫助。」

每周六晚間8點於公視頻道首播、公視影音平台「公視+」限時7天線上免費收看、「國際橋牌社」官網 1&2&外傳 一次看。

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