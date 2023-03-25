今日來講股／台股續漲多？專家：觀察台積電與外資動向

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艾綸表示，於此同時第一共和銀行也被保證存戶的存款一定保存，讓整件事情有了轉機，使台股周三、周四都走揚。另外，台積電也助攻帶量突破，回補了 2月15日的空方缺口，缺口的滿足點大概在543元左右，所以反彈到現階段有一點點接近了，大家可以多多留意。
再來，美國聯準會主席鮑爾強調通膨問題還在，市場從利率點陣圖來預估，終端值在5到5.25%，而這次升息已經到4.75到5%，所以市場預估今年緊繃大概就是升息一碼，甚至有國外分析師認為年底有機會降息，雖然市場認為機率可能不大，但至少不升息或再升一碼的機會是非常高的，換句話說市場已經開始對於升息這件事情有一點點放鬆了，好像有利空出盡的感覺。
雖然周四美國財政部長葉倫又說不保證全部的銀行存款都可以受到保障，使美股下挫，但台股持穩，台積電是撐盤最大要角。那麼接下來要如何觀察台股走勢？艾綸表示可以從兩方面去觀察，第一是台積電反彈何時會結束？再來是外資的買超到底會延續到什麼時候？但同一時間仍要小心還有其他歐美銀行暴雷，這是大家需要值得留意的利空風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。