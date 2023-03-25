7-11咖啡怎買最省？一招先囤無效期：美式28元、拿鐵35元

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雖然超商時不時會發出買1送1的優惠，但隨著品項選擇越來越多，通常最熱銷的拿鐵、美式就不一定包含在內，如果有等到買1送1通常就已經最低價格，有看到自己習慣喝的咖啡口味，可以無腦入手、囤貨。另外四大超商自備杯子每杯都可再折5元，尤其7-ELEVEN每月1日自備杯更加碼扣到7元。
一次囤多杯秒變無期限
7-11檔期推出的限時優惠，除了有數量限制外還有兌換期限，擔心喝不完的民眾，其實可以選擇多杯型的長銷方案，像是精品拿鐵買100杯送45杯，相當於現省4,050元；大杯拿鐵買100杯送40杯，單組現省2,200元，還可透過自帶杯拿到獎勵金，換算下來最低美式28元、拿鐵35元開喝，最重要的事，可以享有「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」，除了可以找朋友合購外，還可以拿來送禮傳情，自己喝也便宜！
定期咖啡促銷活動先筆記
超商每個檔期內容雖然都不一樣，但實際上每月都有固定的行銷活動，包括7-11每月1日精品咖啡半價、自帶杯扣7元，雖然非長態的促銷活動價格通常價低，但折扣便宜除了有限量搶購、規定每人限購組數，連兌換效期也都很短，也因此囤貨多杯的「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」就成了一大優勢。