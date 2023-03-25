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7-11咖啡怎買最省？一招先囤無效期：美式28元、拿鐵35元

▲7-11只要配合門市活動，半價喝咖啡輕而易舉，一次買多杯的長銷方案，還享有「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」優勢。（圖／業者提供）
▲7-11只要配合門市活動，半價喝咖啡輕而易舉，一次買多杯的長銷方案，還享有「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」優勢。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

每日一杯咖啡是上班族的提神好夥伴，尤其是門市密集的超商，更是創下咖啡無限商機，但民眾喝咖啡也要兼顧省錢，只要配合門市活動，半價喝咖啡輕而易舉，以下教你買超商咖啡的省錢大法，尤其是一次買多杯的長銷方案，其實享有「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」，若是揪朋友一起團購，搭配自帶杯送五元獎勵折扣金，最低換算單杯28元喝美式、拿鐵35元，也不用擔心會有喝不完的困擾，還可以無限次拿來轉贈送禮！

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咖啡買1送1必囤貨

雖然超商時不時會發出買1送1的優惠，但隨著品項選擇越來越多，通常最熱銷的拿鐵、美式就不一定包含在內，如果有等到買1送1通常就已經最低價格，有看到自己習慣喝的咖啡口味，可以無腦入手、囤貨。另外四大超商自備杯子每杯都可再折5元，尤其7-ELEVEN每月1日自備杯更加碼扣到7元。

▲除了不定期的優惠外，長銷多杯型方案可無限期使用。（圖／擷取畫面）
▲除了不定期的優惠外，長銷多杯型方案可無限期使用。（圖／擷取畫面）
一次囤多杯秒變無期限

7-11檔期推出的限時優惠，除了有數量限制外還有兌換期限，擔心喝不完的民眾，其實可以選擇多杯型的長銷方案，像是精品拿鐵買100杯送45杯，相當於現省4,050元；大杯拿鐵買100杯送40杯，單組現省2,200元，還可透過自帶杯拿到獎勵金，換算下來最低美式28元、拿鐵35元開喝，最重要的事，可以享有「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」，除了可以找朋友合購外，還可以拿來送禮傳情，自己喝也便宜！

定期咖啡促銷活動先筆記

超商每個檔期內容雖然都不一樣，但實際上每月都有固定的行銷活動，包括7-11每月1日精品咖啡半價、自帶杯扣7元，雖然非長態的促銷活動價格通常價低，但折扣便宜除了有限量搶購、規定每人限購組數，連兌換效期也都很短，也因此囤貨多杯的「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」就成了一大優勢。

▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（示意圖／記者張勵德攝）
▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（示意圖／記者張勵德攝）

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