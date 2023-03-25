超商「喝飲料抽6萬6」爆紅！他拆開傻眼 沒看規則虧大了
超商俗又大碗的飲料「純喫茶」近日推出了買一瓶就能參加抽獎的活動，最大獎是現金6萬6，引起社群廣大討論，不少人都已經陸續分享中獎消息。然而卻有網友實測之後相當傻眼，表示活動根本騙錢，實際打開飲料邊角「一片白色」，但其實真相非常尷尬！
記者張嘉哲/綜合報導
日前有網友在臉書社團「7-11全家各超商分享區」貼文指出自己去超商買了純喫茶，結果拉開邊角要喝時，卻發現自己中了LINE POINT 500點，等同於500元的價值，讓她相當興奮。結果貼文造成迴響，不少人懊悔自己喝完把罐子丟掉外，也有不少成功中獎的照片發出，在社群可以說是相當夯的話題。
不過，也有網友表示自己去買了純喫茶後，打開邊角根本是「一片白」，讓許多人表示「我昨天喝就沒有啊？打開什麼都沒有」、「騙錢活動，根本就沒有抽獎」、「打開一片白，連個字都沒有，這些人是怎麼抽獎的？」、「昨天剛喝打開什麼都沒有啊？沒印到喔？」
然而《NOWnews》記者實際查看這些宣稱「活動是騙人」的照片，發現原來是鬧了個烏龍，根據純喫茶官網顯示，抽獎活動僅有「購買純喫茶650mL系列指定包裝商品，開盒即可參加本次抽獎活動」，而這些網友們都是買到480mL包裝的純喫茶，當然邊角拉開什麼都沒有啦！想試試手氣的民眾可不要買錯，不然買一瓶就少一個抽獎機會，實在太虧啦！