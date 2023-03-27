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今日來講股／台股攻萬六、16200點壓力帶　留意AI噴發

▲台股有沒有機會上萬六？專家指出有機會，但台積電相對已經接近前波高點，難免有些壓力，因此預估大盤也是同樣情況，壓力帶在16200點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股有沒有機會上萬六？專家指出有機會，但台積電相對已經接近前波高點，難免有些壓力，因此預估大盤也是同樣情況，壓力帶在16200點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國銀行業倒閉風波餘波蕩漾，但AI人工智慧議題火熱，費城半導體指數走揚也拉抬台股上周五（24日）表現。統計台股上周由台積電及高價IC設計股帶動，一週以來指數上漲461.74點，漲幅2.99%，指數創新高來到15914點。投資人想問，台股攻萬六有沒有機會？專家指出絕對有機會，但台積電相對已經接近前波高點，難免有些壓力，因此預估大盤也是同樣情況，壓力帶大概在16200點的位置。

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財經專家艾綸指出，台股在上周四就已經創高了，周五續漲，創了9個月以來新高，接近萬六大關，主要原因還是權值股的推升以及題材股的推動。由於ChatGPT話題熱議，像微軟、Google都出了聊天機器人，所以帶動了整個資訊業、AI業股價的噴發。

至於會不會上攻萬六大關？艾綸表示萬六一定是一個心理壓力關卡，但有沒有機會到，他認為機會很高。只是權值股台積電其實已經來到接近前高的位置，難免有些壓力，因此預估大盤也到了心裡壓力點，多少會遇到獲利賣壓的調節，而以技術面來講，16200點為壓力帶，大家可以留意。

艾綸指出，投資人可以用小時K來看，關注裡面的MA10均線。他說，這一波上漲反彈大概從15200點左右開始，都是沿著MA10在走，所以當這波反彈到一定階段，修正如果跌破小時K的MA10，其實可以反映現在大盤應該要處於漲多後的格局，這格局不一定會崩盤，也可能是整理後再上，只不過跌破MA10，其下跌或盤整的可能性會比較高，提供大家觀察的小方法。

至於近來要關注哪些族群，艾綸表示，其實從去（2022）年第4季開始，種電、儲能都很夯，像是中興電、華城還有東元股價相對強勢，預估今年還是會有表現，只是技術面上，還是要找一下買點，畢竟有些股價已經來到相對高點位置。

而除了種電與儲電概念股外，AI相關的領域或族群一樣也是燒滾滾，不只ChatGPT，智慧家電城市、甚至智慧農業都是領域範疇，另外資訊軟體跟散熱最近股價同樣走揚，如雙鴻、奇鋐、健策還有建準都是。當然雲端、晶片、高速運轉都可以好好留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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