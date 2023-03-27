今日來講股／台股攻萬六、16200點壓力帶　留意AI噴發

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至於會不會上攻萬六大關？艾綸表示萬六一定是一個心理壓力關卡，但有沒有機會到，他認為機會很高。只是權值股台積電其實已經來到接近前高的位置，難免有些壓力，因此預估大盤也到了心裡壓力點，多少會遇到獲利賣壓的調節，而以技術面來講，16200點為壓力帶，大家可以留意。
艾綸指出，投資人可以用小時K來看，關注裡面的MA10均線。他說，這一波上漲反彈大概從15200點左右開始，都是沿著MA10在走，所以當這波反彈到一定階段，修正如果跌破小時K的MA10，其實可以反映現在大盤應該要處於漲多後的格局，這格局不一定會崩盤，也可能是整理後再上，只不過跌破MA10，其下跌或盤整的可能性會比較高，提供大家觀察的小方法。
至於近來要關注哪些族群，艾綸表示，其實從去（2022）年第4季開始，種電、儲能都很夯，像是中興電、華城還有東元股價相對強勢，預估今年還是會有表現，只是技術面上，還是要找一下買點，畢竟有些股價已經來到相對高點位置。
而除了種電與儲電概念股外，AI相關的領域或族群一樣也是燒滾滾，不只ChatGPT，智慧家電城市、甚至智慧農業都是領域範疇，另外資訊軟體跟散熱最近股價同樣走揚，如雙鴻、奇鋐、健策還有建準都是。當然雲端、晶片、高速運轉都可以好好留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。