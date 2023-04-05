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專訪／趙詠華遭傳閃嫁！嘆曾缺愛　堅持不婚原因曝光

▲趙詠華澄清與林俊逸的緋聞。（圖／年代提供）
▲趙詠華澄清與林俊逸的緋聞。（圖／年代提供）

記者吳雨婕/專訪

趙詠華即將在5月13日於華山Legacy舉辦「我還在唱你還在聽」生日演唱會，她多次與螢幕CP林俊逸合作，甚至傳出兩人真的在交往，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時，難得鬆口談到感情近況，直言：「現在真的是單身。」

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有過一段婚姻的趙詠華對於感情還是抱持著開放的態度，先前與林俊逸多次合作，在記者會上她還曾披上婚紗，簽了結婚聘書，其實是為演唱會造勢，卻被許多人誤以為真的好事近了，讓趙詠華無奈又好笑的說：「都是誤傳！今年過年還有人跟我說『恭喜！』」但實際上，她從2019年就單身至今。

▲趙詠華、林俊逸再度組成CP，要於今年10月舉辦「俊詠高歌」演唱會。（圖／記者葉政勳攝, 2022.08.31）
▲趙詠華（右）、林俊逸組成CP開唱，沒想到趙詠華真被誤會與林俊逸好事近了。（圖／記者葉政勳攝, 2022.08.31）
趙詠華透露自己是一個很害羞的人，就連拍電影時要演出誘惑戲碼她都尷尬不已，不過她不排斥相親，更直言：「從來沒有拒絕過（相親），對於『愛』一直很渴望，我曾經渴望愛情，希望別人來愛你，但我現在知道了，自己愛自己比較重要，自己磁場好了，來的人就會是好的。」談到小甜甜（張可昀）的婚姻，趙詠華以過來人的經歷表示，「小甜甜跟我年輕時很像，是一個缺愛的人，可是都沒有好好愛自己，只是想得到溫暖的家，希望至少在婚姻裡得到家人。」

趙詠華也感嘆，縱使結婚會讓人生旅途上不那麼孤單，可是婚姻不是太好經營，「台灣離婚率很高，是因為大家都在外求，希望別人給你，你卻沒有習慣自己給自己，focus都在自己身上，就很容易過不下去。」因此她認為，讓自己快樂才是根本，也不把愛寄望在別人身上，同樣的，現階段的她只想好好談戀愛，不考慮結婚，也不會閃婚，「有那張婚紙要負擔很多家庭責任，到我這個年紀要優雅自在，結婚跳過，談戀愛就好，找一個舒服的伴侶，是一件很好的事情。」

▲趙詠華將於5月13日舉辦生日演唱會。（圖／翻攝趙詠華IG）
▲趙詠華將於5月13日舉辦生日演唱會。（圖／翻攝趙詠華IG）
今年55歲的趙詠華，出道已經35年，談到有沒有考慮過退休，她笑說：「我是認真的歌者，想用聲音陪伴大家成長，唱歌是老天爺給的天賦，我可以藉由音樂傳遞溫暖、正向思考，所以沒有退休、封麥。透過歌聲傳遞不同訊息，是我努力做的事情，我死都不退休，我麥克風握很緊！」

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