「斷捨離」心理治療：清除多餘的物品也能淨化心靈

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主體與客體間的關係：人與物之間是有情感的你知道嗎？人與物是有情感的，就像人與人一般。人會購買某些東西，或刻意保留某些東西不丟棄，可能都跟「客體關係」有關哦！「客體關係」中的客體就是自己以外的人事物，而我們是主體。這些客體關係的根源來自於嬰兒時期的母嬰關係，是我們在長大後待人處事的基礎。不過，這篇文章不討論太多艱澀的理論，只要點出人與物是有情感的這件重點。
簡單來說，每種人與物的關係都是有價值的，像是為什麼你想要購買、你為什麼捨不得丟，或者明明這件東西已經破舊不堪了，你還把它留在身邊？這都跟客體關係有關。舉一個自己的例子，有一次我在家中大掃除，想要丟棄一些衣服跟長久用不到的東西。過程中，我找到了十年前我姊姊第一年工作包給我的紅包所買的外套，因為現在的身材已經跟那時不同，大概有五、六年沒有穿了，但我還記得那天晚上購買外套時我的歡心，以及對姊姊的感激。這是我第一次注意到我投注這麼多情感在東西上，而且這是一種「感激」的情感，導致我可能會想「如果我把外套丟掉，就是背棄姊姊好意」。
東西過多的源頭是「焦慮」造成囤積的源頭還有「過度消費」，而過度消費的根源可能與「焦慮」有關。不過我認為焦慮只是萬般感受的統稱，我不會只稱「焦慮」的感覺為「焦慮」，也許「焦慮」只是種無法命名的感受或經驗，但卻不經意的觸發了不安、心跳加速的身體感覺。所以說，因為自己還沒有準備好面對這些議題，所以無法命名這樣的經驗。
以自己的例子來說，我的「過度購買」背後潛在的原因在於可能是種「對失去的恐懼」，或者說是「對落空的無法容忍」而形成的焦慮衝動購物。只不過，失去的要件很多元，有可能是自信、歸屬感、智慧、受尊敬的感覺，都可能是我們所渴望的事。換句話說，因為你心中缺乏某些東西，你才會購買這些東西來到你的身邊填滿空缺。有些人因為成長的過程失去太多東西了，而要反向填滿它。
舉個例來說，疫情剛開始的時候，我居然焦慮到買了兩箱滷味的王子麵，最後吃不完過期，還造成浪費食物的結果。回頭想，這其實就是對「失去生命」（即將沒東西吃）或者「失去金錢」（因為東西要變貴了）的焦慮。
所以說，有些有囤積傾向或衝動購物的朋友，對「快要落空」的預期可能會來得比其他人還要再更早，而且還會災難化失去的後果。因此，當自己覺察到要過度消費買一些家裡已經很多的東西的時候，可以試看看踩踩煞車，問問自己：「我生命中有什麼重要的物件快失去了呢？」、「我有適當滿足我的焦慮嗎？」
「節儉的美德」與「捨不得丟」承接上最前面討論的客體關係，我曾看到精神科醫師鄧惠文在討論「為什麼我們會囤積？」的主題，而更深入了解這部分。鄧醫師說道，囤積而丟不了的原因，可能是因為我們情感已經灌注（投射）在物件上了，而這些情感就像是自己部份的靈魂住在物品上。這些靈魂可能會用多種方式居住在物件上，像是有些媽媽會把維持自信與存在感的靈魂，投注在廚具或一些媽媽常接觸的物件上。當我們跟媽媽討論要丟掉某些囤積物件的時候，媽媽可能會體驗到自己的自信也要一起被丟棄的感覺，因為那些物件是支持自己自信的源頭，內含著自己的故事與靈魂。而這種感覺好像是自己的價值觀被否定，或自己已經沒用了一般，所以要被丟棄。
我之前在跟媽媽討論要幫忙家裡斷捨離，每次都會大戰一番，過程都非常掙扎又辛苦。在幾次的溝通下也才發現，原來媽媽堅持不丟的原因可能跟家庭傳承的價值觀有關，因為幾十年前台灣的經濟狀況較差，相較於現在家庭教育一定更堅持節儉的美德。如果我們突然要把家人囤積的東西丟掉，也可能是打破父母親50∼60年來所深信的信念（或者說是違逆他們父母給予的教育）。亦是說，我們所要丟棄的東西住著他們靈魂中的某些元素。
因此，如果要幫助家人或朋友斷捨離，也可以溫柔的告訴他關於你的擔心和看法，而不是劈頭就指責對方是不是又不夠節制買太多，不妨創造一個安全的空間，讓你的家人朋友發現自己焦慮不安的來源。而且跟媽媽談妥斷捨離也實施斷捨離之後，媽媽反倒還很開心的跟我說：「光興，謝謝你幫忙媽媽！覺得環境變得簡單，我的心情好像也簡單了不少！」這時，我也發現原來媽媽是個念舊的人，不管是好的壞的，她都會留下，因為不知道怎麼決定去留，不管是心情或物品，都只會把它們留著。學會斷捨離後，媽媽也知道要怎麼跟壞情緒說再見。
如果要斷捨離，心裡要有怎樣的準備？因為自己跟家人也常常身歷這種痛苦之中，我也嘗試研究過一些大眾心理學的書籍來幫忙自己。有一本斷捨離的經典書籍《怦然心動的整理術》作者近藤麻理惠於書中曾提到幾個斷捨離小方法，這些方法我在猜想，也是在練習整合跟再經驗個人內在客體幻想的運作。
- 斷捨離的過程，可以嘗試在心中跟物件溝通，感受是不是有怦然心動的感覺，這部分可能也是在感受物件裡的自己的靈魂。有時候會感受到強烈的憤怒、不捨，或是欣喜的感覺。
- 丟掉東西（或送給別人）都要向它感謝，感謝這些東西對我們的貢獻。讓自己能清楚知道這些東西即使不在自己身邊，也能知道自己十分重視它（也是自己），而不會有背叛物件（自己）的感覺。感謝可以製造一種對內外在客體的尊重，也是在跟不願面對的情緒（記憶）進行和解。
一定要斷捨離嗎？極簡跟斷捨離是不是浪費？有這些困擾並不可恥，如果你因為過度消費或囤積而感到困擾，代表你心底深處正在向你呼救。正向的來說，斷捨離是認識自己的好機會，透過「選擇」與「丟棄」的過程，也順道整理自己內心的空間。因為每樣東西跟自己都會有那麼一段故事，從整理的過程中，也會開始反思，把不要的東西排除，而不是不捨得就把所有東西都藏在心裡（或在現實世界中堆積在房間內）。
最後，斷捨離不等於浪費，因為我們並不是為了斷捨離而丟東西，而是找到與自己有連結的事物，找到自己。而那些與自己無關而被丟在一邊的事物，則要被放在能讓它產生功能的位置。如果還完好的東西，也可以考慮賣出或轉贈。斷捨離的一開始，可能會覺得「那些沒有要用的東西其實好值錢」，但也可以想想，如果它留下來了，那它還值錢嗎？還是它更能發揮功效而不造成空間或地球資源的浪費？如果你跟我一樣，深受「過度購買」或是「囤積」之苦，考慮看看斷捨離吧！或許對你有幫助。
（文．圖/中國醫藥大學附設醫院 精神醫學部 劉光興職能治療師）
文章來源：https://cmuh.org.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=7780
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57182
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