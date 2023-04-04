專訪／告五人新輯藏玄機！朝師兄五月天看齊　做20年樂團

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在宣布唱進北高雙蛋的同時，告五人也推出了歌迷們期待不已的新專輯《帶你飛》，專輯概念是離開舒適圈後，如何面對生活，「這張專輯像是個起點，我們這一生不知道會有幾張專輯，就把人生的面向寫進這張專輯中。」他們直言想要做20年的樂團，如同師兄五月天一樣，秉持著他們自己的風格，帶著大家去飛，飛到哪裡呢？這是告五人拋出的疑問，而答案，似乎就藏在你我的生活裡。
犬青、雲安、哲謙3人個性大相徑庭，在同一個團體裡卻非常和諧，犬青笑說：「我是偏保守派，常常會想最壞的打算，雲安什麼都會想試試看，對很多事情很好奇；謙哥會去分析狀況，各種分析。」雲安補充：「算是一種互補，3個人就有種成群結隊的感覺，互相推一把，贏要一起狂，輸要一起扛！」他解釋，演出也好，又或者有強烈的好奇心，都是他們3個人一直很喜歡的相處方式，跟熱忱無關，這才是驅使告五人往前的動力，雲安開玩笑的說：「我們就是會在美劇裡面第一個死掉的那個。」犬青也不諱言的表示：「反正一定不是最聰明的那個。」
談到新專輯中有沒有最偏愛哪一首歌曲，雲安直言：「全部都喜歡。」犬青透露，因為這張專輯與以前都不太一樣，歌曲情緒起伏比較大，這次高高低低、上上下下的感覺，他們建議歌迷在聽這專輯時不要跳著聽，希望從頭聽到尾，或從最後往前聽。告五人分享其實這次歌名排列藏有玄機，如果把歌名拼湊起來，加上標點符號，以及但、又、雖然，就會變成一篇短篇散文。