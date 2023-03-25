許光漢「超MAN公主抱」林柏宏 《鬼家人》漏網鏡頭甜爆
程偉豪執導力作《關於我和鬼變成家人的那件事》，創下上映9天破億的佳績，截至3月23日，上映42日票房累計3.38億元，登上「台灣國片票房影史」第8名。近日，片商頻頻釋出未在電影放映的「漏網鏡頭」，包括「楊彼得登場篇」、「明翰出氣篇」，其中許光漢替林柏宏出氣痛毆林鶴軒（大鶴），最後還「公主抱」離場的畫面趣味十足，引發網友熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
先前釋出的漏網鏡頭「楊彼得登場篇」，替影迷們解開「大鶴身分之謎」，首度揭露，原來大鶴在片中飾演的楊彼得，其實是一名「恐同深櫃」的角色，大鶴在高中時期曾經語言霸凌飾演毛毛的林柏宏，「夾緊一點」、「月經流出來」、「原來你也會站著尿尿」等話，甚至做出對他砸水球、淋水的霸凌行為，同時也解釋林柏宏在夜店時的不明眼神，看向的人就是大鶴。
昨（24）日晚間釋出的「明翰出氣篇」，由許光漢飾演的吳明翰，在得知林柏宏被大鶴霸凌的經歷後，展現鋼鐵直男霸氣復仇，先是回敬淋水行為，接著又親自上陣展現迴旋踢動作技巧，最後更「公主抱」林柏宏離場，漏網鏡頭頻頻放閃，網友也留言「難怪動作指導洪昰顥說許光漢是練武奇才，見識到了！」、「每看明翰幫毛毛出氣一次就又戀愛一次」、「不敢相信！公主抱怎麼可以剪掉。」
※【NOWnews 今日新聞
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