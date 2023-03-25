4/6還沒到！這群人喊「6000已入帳」 最後上車時間曝光
普發現金6000元昨拍板確定最快4/6入袋，不過新竹縣竹北市民獨有的「6000元紓困金」已進入撥款階段，竹北人這兩天開心分享，「一大早就入帳了」、「我也收到了」。不過要注意，竹北6000元E化申請的截止日只到今天晚上11時59分，錯過了只能等4/8到4/10現場領錢。
記者徐銘穗/綜合報導
新竹竹北領先全台發「6000元紓困金」，只要在今年1月12日前設籍竹北者，不論年齡、性別通通都有6000元，總計發放金額達12億7000萬元，21萬多人受惠，採3階段發放。
3/15第1階段直送弱勢族群，3/18至3/25實施第2階段「E化申請」（申請網址6000.zhubei.gov.tw），第3階段則是4/8到4/10三天到指定地點領現金。竹北人昨（24）日陸續在社群分享好消息，表示竹北人限定的6000元已經到位，笑說「一大早就入帳了」、「App一早就跳通知」，「收到了，超開心」、「18號申請~24號入帳！鄭市長團隊工作效率讚」。
市公所提醒，「E化申請」最後期限只到今天（25日）晚上11時59分，如果錯過E化申請，就要等到4/8的第3段申請，市民需攜帶本人身分證，若要委由他人代領相關委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取，領錢時間為4/8到4/10，要是過了4/10都沒來領，市公所將不再提供紓困金領取服務，也就是真的和竹北6000元擦肩而過了。