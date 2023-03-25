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歌仔戲大師陳美雲永別了！獨子「朗讀監獄作文」崩潰哭喊

▲陳美雲獨子陳岳良在母親告別式上情緒崩潰。（圖／記者陳明中攝）
▲陳美雲獨子陳岳良在母親告別式上情緒崩潰。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

國寶級歌仔戲大師陳美雲本月4日不慎滑倒後，引發心肌梗塞離世，享壽72歲，今（25日）在板橋殯儀館舉行告別式，獨子陳岳良將當年在監獄服刑時撰寫的作文當追思文，致詞時講到激動處一度情緒崩潰，對媽媽遺照哭喊：「媽！我好想妳！」

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▲陳美雲遺照為她生前的小生扮相。（圖／記者陳明中攝）
▲陳美雲遺照為她生前的小生扮相。（圖／記者陳明中攝）
▲不少親友到場送陳美雲最後一程。（圖／記者陳明中攝）
▲不少親友到場送陳美雲最後一程。（圖／記者陳明中攝）
陳美雲兒子陳岳良曾是三重角頭，追思會上，他拿出民國99年進入台東監獄服刑、參加母親節作文比賽的文章「對不起，我愛妳」朗讀，回首年輕時不懂事讓媽媽操心，淚水決堤，文章內容懺悔犯下的錯誤，透露服刑的1000多個日子裡，妻子離去、兒子意外身亡，所有親人都排斥他，唯有媽媽用愛寬容和接納，當年拿下第三名成績，「沒想到這篇作文變成追思文」。

▲陳美雲兒子陳岳良。（圖／記者陳明中攝）
▲陳美雲兒子陳岳良代表家屬致詞。（圖／記者陳明中攝）
一上台，陳岳良就悲痛地向天上的媽媽說：「阿母，您是國寶...您一直很堅強，怎麼這次一倒下去就沒起來？這幾天無時無刻都很想您！」親自來到現場的陳美雲徒弟呂雪鳳、唐美雲及王金櫻、小咪、李美香等人都不禁鼻酸。

陳岳良多次因案被關及被送到精神病院治療，媽媽始終相信他會迷途知返、康復，陳岳良表示，媽媽在他入獄服刑前一天還哭著對他說「我還在等我的乖兒子回來」，同時送上一個深深的擁抱，朗誦追思文時，陳岳良數度哽咽，甚至看著陳美雲的遺照，撕心裂肺喊：「媽！我好想你！」場面哀戚。

▲唐美雲現身告別式會場追思恩師。（圖／記者陳明中攝）
▲唐美雲現身告別式會場追思恩師。（圖／記者陳明中攝）
▲林美香追悼陳美雲。（圖／記者陳明中攝）
▲林美香追悼陳美雲。（圖／記者陳明中攝）
▲呂雪鳳受訪淚崩。（圖／記者陳明中攝）
▲呂雪鳳受訪淚崩。（圖／記者陳明中攝） 

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