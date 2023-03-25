台大教授葉丙成出車禍！遭公車側面直撞 最感謝它幫擋劫
台大教授葉丙成昨（24）日下午開著BMW 敞蓬老車「小銀」，在行經菸酒公賣局前路口遭到公車從左側撞上，而他的車當場玻璃全碎，送醫時葉丙成嘴裡都還有很多碎玻璃，所幸經過完整檢查後，葉丙成身體沒有嚴重傷害，事後他也發文最感謝愛車小銀，「謝謝你幫我擋下這一劫。」
記者潘毅/綜合報導
葉丙成在臉書上還原車禍經過，24日下午四點多的時候，他開著小銀要去下個行程，行經路口用眼角餘光看路口無車就往前開。沒想到左側開來一台速度頗快的公車，等發現時，公車已經在車門邊，葉丙成看著距離不到五十公分的公車，腦筋一片空白，只心想「躲不開了，看來要被公車直接撞了啊」眼睜睜地，就看著公車車頭向著我側邊開過來。
而公車也結實地撞上葉丙成車子駕駛座門，一瞬間玻璃全部碎裂，車內被噴滿碎玻璃。而葉丙成被送到台大醫院急診治療，當下更發現他嘴裡也有碎玻璃。
所幸經過檢查後，葉丙成身體只有出現胸部挫傷，沒有其他嚴重骨折發生，因此他特別發文感謝自己的BMW敞蓬車，這台愛車小銀是葉丙成2003年在美國讀書時用一萬兩千塊美購入，就一直開到今天，「多虧了二十七歲的它，今天我沒事。」
葉丙成坦言「如果今天我開的是別家的車，我不知道我現在的狀況會如何。是小銀它的厚實鋼板幫我承擔。看著被撞的很慘，卻又努力撐住維持原本車型姿態的它，真的很感謝它幫我擋下這一劫。」