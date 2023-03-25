緯創資通移動機器人打造AI客服 結合ChatGPT對話體驗
智慧城市展將於下周3月28日至3月31日於台北南港展覽館2館登場，緯創資通旗下Wifundity與愛吠的狗聯手打造了全台首創的人工智慧客服方案，結合了AI技術、自主移動機器人和ChatGPT，為展會中的一大亮點。AI Amaze「希希」是在展會中首次亮相的人工智慧客服，個性活潑俏皮、受到關注。
記者許家禎／台北報導
以5G和AIoT為核心，本屆智慧城市展的主題是「數位轉型再創智慧城市新高峰」，號召各家企業一同為城市和居民打造更智慧的後疫情時代生活。緯創與愛吠的狗身共同開發出自主移動的人工智慧客服方案，讓國際看見台灣科技產業帶來的創新量能。
緯創資通人工智慧與機器人研發處副總監黃啟達表示，面對後疫情帶來的需求紅利，企業將聚焦在更多服務流程的優化及轉型，達到節省成本創造營收來優化體質，在市場重整過程中取得優勢，AI客服即是目前服務型機器人市場重要的應用之一。
專精數位體驗的技術團隊愛吠的狗執行長許冠文表示，AI Amaze不僅可以做單純的客服，還可以擔任品牌大使、銷售助理等企業所需的服務角色。目前更結合ChatGPT，提供對話體驗。AI Amaze不僅提供中英日韓多語言對話模組、手部辨識互動及眼球互動等模組，還可串聯場域導覽應用，進一步提升展覽活動流量。同時也為企業提供人性化的服務平台，提升終端顧客的數位體驗服務。