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齋戒月開始！移工一站式中心助穆斯林

▲一站式中心穆斯林移工學員在祈禱室禱告。（圖／勞動部）
▲一站式中心穆斯林移工學員在祈禱室禱告。（圖／勞動部）

記者賴正琳／綜合報導

全球伊斯蘭教的齋戒月將從今（112）年3月23日開始，穆斯林守齋期間要讀經禱告且日落後才可以飲食，勞動部移工一站式服務中心也將協助新入境的家事移工在入國講習期間守齋，主動以「貼心、暖心、關心」三心服務，調整彈性用餐時間，提供穆斯林祈禱專屬空間，看顧守齋移工的健康狀況。

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勞動部表示，伊斯蘭教的信徒們在齋戒月期間，作息及飲食與平日不同，日落後才可以飲食，一站式中心將以「貼心、暖心、關心」三心服務，協助穆斯林移工順利守齋。首先是「貼心」供餐，穆斯林移工白晝時間會禁食，一站式中心貼心在穆斯林移工飲食方面進行調整，在每天太陽下山晚餐時，將原有晚餐的副菜增量30%，並於晚餐後提供點心、麵包、飲料等，讓移工帶回房間作為明日日出之前的早餐；另外還準備三種料理包及米飯，方便在晚間或半夜時也可以食用。

一站式中心再給予「暖心」空間，基於尊重移工學員多元宗教信仰，一站式中心為服務來自不同國家的移工，設有乾淨、明亮且獨立空間的穆斯林祈禱室，祈禱室外標有麥加指向貼紙及朝拜時刻表，祈禱室內有乾淨地毯（禮拜毯），因應齋戒月，暖心提供穆斯林移工有專屬空間進行靜坐、祈禱或誦經等活動，讓他們可以專心地齋戒。同時提供「關心」服務，守齋期間，雖然穆斯林移工仍照常參與入國講習課程，不會影響作息或課程進度，一站式中心也會隨時關心移工身體狀況，若有不適者立即關懷，如有身體狀況較差者將協助就醫。

勞動部說明，移工來自不同國家，宗教信仰文化不同，一站式中心調整服務內容，展現我國多元文化的包容性及友善對待移工，並歡迎移工來台工作。同時也請雇主支持及關懷，可以對守齋中的移工說一聲：「Ramadan Kareem」（拉馬丹　卡里莫）意思是「祝福你在齋戒月一切順利」，相信穆斯林移工都會非常地開心。在齋戒月結束時就是「開齋節」，如果移工需請假參加開齋節活動，籲請雇主可以安排或同意移工休假半日或1日參加集體禮拜，使身處異鄉的移工們也能在台慶祝這一年一度的重大節日，雇主如果在移工齋戒期間，有相關疑問，都可以撥打1955勞工諮詢專線洽詢。

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