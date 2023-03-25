未來半年房市陷低檔盤整期！產經專家解析4大利空因素
中央銀行5度升息，針對房市管控政策，強調會維持現行選擇性信用管制，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，國內經濟前景未明、房貸利率升至1.98％、民眾1月經常性薪資表現負0.72%，以及政策鬆綁可能性低等4大利空因素，使得未來半年國內房市交易結構恐呈「量再縮、價緩跌」，整體房市景氣陷盤整期，仍須審慎以對。
記者鄭妤安／台北報導
觀察本月與未來半年營造業情形，劉佩真指出，雖然仍面臨成本上升壓力，以及人才短缺問題尚未解決，加上民間建築工程仍未見起色，不過因公共工程建設發包助攻，像是國道1號中豐交流道、北投士林產業科技園區、公營事業台電和中油節能減碳工程等皆持續釋出，故2月營建業營業氣候測驗點微幅成長，未來也會續呈好轉。
房市的部分，住商2月交易量月減高達46%；從中古屋表現來看，年減0.7至7.2%，整體房市負面壓制因素增多；六都建屋買賣轉件數方面，綜合1、2月相較去年同期衰退幅度高達28%，來到6年以來新低。
劉佩真解析，主要原因圍繞在4大因素，首先是國內經濟成長趨緩，前景尚未明朗，加上房貸利率在2月份已經來到1.98％，同時，民眾1月經常性薪資表現為負0.72%，再者，平均地權條例修法等政策造成觀望氛圍，以及買賣雙方對價格難達成共識。
先前央行總裁楊金龍也有提到，房市選擇性信用管制的實施期間，恐怕會比貨幣緊縮來得更久，加上選舉因素，短期之內，房市政策要鬆綁，可能性較低。
在利率的部分，在國內升息半碼的狀況之下，1房房貸利率將來到2.06%，2房2.35%，3房2.47%，將持續加重民眾的購屋負擔，未來半年國內房市交易結構恐呈「量再縮、價緩跌」，整體房市景氣陷盤整期，仍須審慎以對。