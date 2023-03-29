天團五月天、天后阿妹接力開唱！北高演唱會看哪場好難選

我是廣告 請繼續往下閱讀
再來就是去年在台北小巨蛋一連唱12場的阿妹，終於在睽違快1年的時間要來到高雄巨蛋，從3月31日起至4月1日、4月3日至5日、4月8日、9日、4月14日至16日，舉行一共10場的「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，而搶在開唱前夕，阿妹推出睽違3年的新歌〈離別總是那麼突然〉，也預告會在演唱會上首唱，讓歌迷期待不已。
4月1日雖然是愚人節，但演唱會多到一點都不愚人，而是娛人，扣除阿妹、五月天開唱，還有每年高雄的音樂盛事「大港開唱」，連著2天，破百組的演出陣容，還有10大舞台，讓「聽團仔」絕對聽好聽滿，每一年的「大港女神」都是話題，今年則是請來了近期回歸歌手身分的李心潔，此次參與音樂祭，是她相隔20年後的第一場正式歌手演出。
4月1日當天開唱的還有出道多年，卻是第一次唱進台北小巨蛋的「大馬鬼才」黃明志，先前舉辦記者會時，黃明志坦言來台發展10年了，卻是首次攻蛋，讓他壓力頗大，他形容：「有種近鄉情怯的感覺，我怕丟臉，而且一堆認識的人。」還壓力大到嚴重失眠，以前一天就只能睡3、4個小時，現在更是少到睡1、2個小時，還連帶使他胃病復發。
5天連假結束後，由出道6年的告五人接棒開唱，他們要在台北小巨蛋舉行「宇宙的有趣 告五人第一次世界巡迴演唱會」，首次攻蛋開唱就一口氣連唱2場，且2場的演唱會門票都秒殺，讓他們感激不已，想與粉絲相見的心，就像是「網戀奔現」。
去年玖壹壹參與了實境節目《歡迎光臨-等你來家1》，同時也與周杰倫合作歌曲〈AMIGO〉以及徐若瑄的〈末日派對〉，在演藝圈多方發展，他們則是將在4月15日於台北小巨蛋舉辦「玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會」，面臨即將到來的演唱會，三人不約而同開始運動、健身計畫讓演唱維持好體態和最佳體力。
最後4月底由動力火車壓軸開唱，一連在台北小巨蛋舉行「都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，他們2022年從台北小巨蛋展開此系列巡演，之後接續唱進高雄、新加坡、洛杉磯等，難得連著2天開唱，顏志琳分享自我訓練方法：「我通常表演前一個禮拜，不會那麼晚睡，會每天跑步，也會盡量不要用到喉嚨的聲音，就是運動量集中。」