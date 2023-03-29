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天團五月天、天后阿妹接力開唱！北高演唱會看哪場好難選

▲阿妹（左圖左起）、「大港女神」李心潔、黃明志、五月天（右圖上起）、動力火車、告五人、玖壹壹都將陸續開唱。（圖／聲動娛樂、初日音樂、亞洲通文創、相信音樂、華研國際提供、NOWnews資料照）
▲阿妹（左圖左起）、「大港女神」李心潔、黃明志、五月天（右圖上起）、動力火車、告五人、玖壹壹都將陸續開唱。（圖／聲動娛樂、初日音樂、亞洲通文創、相信音樂、華研國際提供、NOWnews資料照）

記者吳雨婕/專題報導

疫情解封後，演唱會開始大復甦，尤其以3月到4月底這個期間，五月天、張惠妹、動力火車、黃明志、大港開唱等，都將在台北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄世運主場館等舉辦大型演唱會，《NOWnews今日新聞》就來盤點北高兩地將要舉辦哪些演唱會。

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在全世界各地都有粉絲的天團五月天，履行與五迷的約定，從3月29日成團日開始，3月31日至4月2日在高雄世運主場館舉辦「五月天2023 諾亞方舟 10週年進化 末日狂歡  明日航艦  無限放大版演唱會」，當時20萬張門票一開賣隨即秒殺。行程忙碌的五月天在高雄場演唱會結束後，將赴香港在4月14、15、16、21、22、23日，舉辦6場「五月天好好好想見到你演唱會」。

▲ ▲五月天「2023諾亞方 十週年進化 復刻限定版演唱會」最終場。（圖／相信音樂）
▲五月天將在成團日於高雄開唱，與五迷一起「慶生」。（圖／相信音樂）
再來就是去年在台北小巨蛋一連唱12場的阿妹，終於在睽違快1年的時間要來到高雄巨蛋，從3月31日起至4月1日、4月3日至5日、4月8日、9日、4月14日至16日，舉行一共10場的「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，而搶在開唱前夕，阿妹推出睽違3年的新歌〈離別總是那麼突然〉，也預告會在演唱會上首唱，讓歌迷期待不已。

▲張惠妹跨年將趕回台東，和家人一起共度豐年祭。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹在高雄巨蛋一連舉辦10場演唱會。（圖／聲動娛樂提供）
4月1日雖然是愚人節，但演唱會多到一點都不愚人，而是娛人，扣除阿妹、五月天開唱，還有每年高雄的音樂盛事「大港開唱」，連著2天，破百組的演出陣容，還有10大舞台，讓「聽團仔」絕對聽好聽滿，每一年的「大港女神」都是話題，今年則是請來了近期回歸歌手身分的李心潔，此次參與音樂祭，是她相隔20年後的第一場正式歌手演出。

▲李心潔是今年的大港女神。（圖／出日音樂提供）
▲年度音樂盛事之一的大港開唱將於4月1日登場。（圖／出日音樂提供）
4月1日當天開唱的還有出道多年，卻是第一次唱進台北小巨蛋的「大馬鬼才」黃明志，先前舉辦記者會時，黃明志坦言來台發展10年了，卻是首次攻蛋，讓他壓力頗大，他形容：「有種近鄉情怯的感覺，我怕丟臉，而且一堆認識的人。」還壓力大到嚴重失眠，以前一天就只能睡3、4個小時，現在更是少到睡1、2個小時，還連帶使他胃病復發。

▲黃明志凌晨在IG砲轟男星硬上女性，若被揭發恐入獄。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志首度在台北小巨蛋開唱。（圖／亞洲通文創提供）
5天連假結束後，由出道6年的告五人接棒開唱，他們要在台北小巨蛋舉行「宇宙的有趣 告五人第一次世界巡迴演唱會」，首次攻蛋開唱就一口氣連唱2場，且2場的演唱會門票都秒殺，讓他們感激不已，想與粉絲相見的心，就像是「網戀奔現」。

▲告五人將舉辦「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）
▲告五人出道6年，一口氣在台北小巨蛋舉辦2場演唱會。（圖／相信音樂提供）
去年玖壹壹參與了實境節目《歡迎光臨-等你來家1》，同時也與周杰倫合作歌曲〈AMIGO〉以及徐若瑄的〈末日派對〉，在演藝圈多方發展，他們則是將在4月15日於台北小巨蛋舉辦「玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會」，面臨即將到來的演唱會，三人不約而同開始運動、健身計畫讓演唱維持好體態和最佳體力。

▲玖壹壹擔任《大嘻哈時代2》客座賽評。（圖／三立提供）
▲玖壹壹將於4月15日攻蛋。（圖／三立提供）
最後4月底由動力火車壓軸開唱，一連在台北小巨蛋舉行「都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，他們2022年從台北小巨蛋展開此系列巡演，之後接續唱進高雄、新加坡、洛杉磯等，難得連著2天開唱，顏志琳分享自我訓練方法：「我通常表演前一個禮拜，不會那麼晚睡，會每天跑步，也會盡量不要用到喉嚨的聲音，就是運動量集中。」

▲動力火車宣布唱回台北小巨蛋。（圖／華研國際提供）
▲動力火車首次連續2天開唱。（圖／華研國際提供）

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