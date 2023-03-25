使用者付費　中市公有充電車格7月起收費

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台中市停車管理處表示，因應停車場電動車充電車格占用問題，已於去年3月起試辦26場公有路外停車場充電車格，採累進費率收費管理(電動汽車充電時不收費)，經試辦結果，平面停車場部分充電車格約有83%處於閒置狀態、充電行為約有13%、停車占用行為約有4%，立體停車場部分充電格約有50%處於閒置狀態、充電行為約有50%，有效改善充電車格遭非充電車輛長時間占用問題。
交通局長葉昭甫說，台中市公有收費路外停車場充電車格收費，目前規劃採累進費率，即第一小時20元、第二小時起每小時皆為40元方式計費，各式證件及車種(含月票車)均依公告費率收費，與民營慢充站平均市場行情相較(平均每小時約50元)，停車費相當於打8折優惠，未來將視使用率滾動檢討費率。
葉昭甫強調，市府持續推廣各項綠能措施，電動車若停放於台中市其它公有非充電車格(路邊、路外約11萬格)仍免收停車費，而「充電車格」因屬專用車格，為減少遭占用等不當使用情形，故將充電車格納入收費管理，營造更友善的電動車輛環境，也有助推廣民眾使用低碳交通運具。
交通局說，充電車格依停車場法規定屬專用性質，任何車輛停放於充電車格，若未充電即屬占用行為，除將依充電車格公告的停車費率收費外，並依法實施車輛拖吊移置作業，也會在「告示牌」設置檢舉QR-Code供民眾舉報。呼籲民眾，公有停車場充電設施屬公共資源，任何人都應公平合理使用，將「充電車格」留給有「充電」需求的民眾，交通局將持續觀察實施情形適時滾動檢討，請大家共同維護、營造友善低碳環境。