協調立委初選上班喬黨務？侯友宜：談的都是大家關心的事
針對日前協調處理尋求連任的國民黨籍立委洪孟楷，以及有意參選的新北市議員陳偉杰在立法委員新北市第一選區席次問題，被多位民進黨新北市議員群起砲轟，批評新北市長侯友宜公然利用上班時間喬黨務，把市府當黨部的批評；侯友宜今（25）日在出席五股區市長行動治理座談會議前受訪表示，中央跟地方合作，當天是談到淡北道路，都是大家非常關心的事情，像最近的里長座談會大家也會一起關心，都會攜手合作，讓新北市會更好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，他們兩人都是在北海岸非常優秀的中央跟地方民意代表，常常有機會碰在一塊，尤其關心中央跟地方合作，當天是談到淡北道路，在整個合作方面希望能夠加快速度，讓道路能快速地推動完成。
而在新北市議員劉哲彰領表登記參加新北市立法委員選舉第11選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）國民黨黨內提名初選，對上先前也領表登記、尋求八連霸的現任立委羅明才，媒體記者問到侯是否也會去協調嗎？對此，侯友宜表示，兩人在新店跟他一起並肩作戰很多年，兩人做事都非常認真跟務實，期待兩位優秀的民意代表，大家都能夠同心齊力，再度為新店永續發展。
至於協調同志立委初選，國民黨立委李德維稱讚對於侯來說是很好的起手式。侯友宜則是說到，只要大家願意為中華民國、為這塊土地同心齊力，做出人民有感的成績，他都願意跟大家一起並肩作戰，找到更棒的人才，大家一起努力。
民進黨新北市議員卓冠廷今天也再度砲轟，指侯友宜在新北市政府直接處理國民黨的黨務，非常的離譜跟誇張，強調新北市府不是國民黨黨部，侯友宜現在因為要選總統，將所有的行政中立完全拋在腦後，跟過去韓國瑜參選總統時，侯說為了要行政中立，要求區長及公務員要謹守，根本是雙標。