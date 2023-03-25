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瑤瑤飛韓國舊愛家見愛犬！私下悄約會　粉絲抓包：復合了

▲瑤瑤去韓國和愛犬相聚，被懷疑跟前男友李振遠復合。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
▲瑤瑤去韓國和愛犬相聚，被懷疑跟前男友李振遠復合。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）

記者江芷稜/綜合報導

女星瑤瑤（黃喬歆）去年6月和韓國籍男友李振遠分手，在《小姐不熙娣》裡哭得梨花帶淚，自曝因愛犬「Pinpong」比較喜歡男友，忍痛讓對方把寵物帶回韓國照顧，沒想到她昨（24）日去韓國前男友家探視寵物，拍了一系列美照，直呼「看到你在韓國健健康康的長大，馬麻就放心了」，讓網友忍不住懷疑兩人復合了。

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▲瑤瑤擁有F級傲人上圍，身材相當火辣。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤擁有F級傲人上圍，身材相當火辣。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲▼瑤瑤是各大綜藝節目常客。（圖／瑤瑤黃喬歆臉書）
▲瑤瑤是各大綜藝節目常客。（圖／瑤瑤黃喬歆臉書）
▲瑤瑤與男友李振遠感情穩定。（圖／瑤瑤黃喬歆臉書）
▲瑤瑤與男友李振遠交往時一起養了寵物。（圖／瑤瑤黃喬歆臉書）
曾為黑澀會美眉成員之一的瑤瑤，因直率個性加上火辣身材，成為綜藝節目常客，她在《小姐不熙娣》聊到與男友價值觀不合，買了房子論及婚嫁時，對方因匯率差不願幫忙付房貸，想法有嚴重落差，決心斬斷5年情，沒想到共同飼養的喜樂蒂牧羊犬Pinpong比較偏愛男友，只好讓牠一起回韓國，她講到數度哽咽，說完還激動淚灑現場，真性情表現笑翻觀眾，事後還獲得節目年度收視王的殊榮。

▲瑤瑤因為價值觀差異，決定和韓國男友分手。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
▲瑤瑤因為價值觀差異，決定和韓國男友分手。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
▲瑤瑤心痛地說，狗狗比較愛男友。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
▲瑤瑤心痛地說，狗狗比較愛男友。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
不過，瑤瑤也透露前男友積極求復合，日前來台照樣見面吃飯，被媒體偷拍到兩人私下逛街的居家模樣，疑似舊情復燃。她近日又飛到首爾度假，到李振遠家和愛犬Pinpong相聚，沒想到牠從19公斤暴增到25公斤，「馬麻都快抱不動了」，很感謝前男友的爸爸媽媽把愛犬照顧得很好。

▲瑤瑤透露愛犬竟然從19公斤暴增到25公斤。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
▲瑤瑤透露愛犬竟然從19公斤暴增到25公斤。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
▲瑤瑤到前男友家看狗狗，被認為已經復合了。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
▲瑤瑤到前男友家看狗狗，被認為已經復合了。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
▲瑤瑤因太久沒見到愛犬，第一時間狗狗認不出她來。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
▲瑤瑤因太久沒見到愛犬，第一時間狗狗認不出她來。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）
她曬出抱著愛犬的照片，也笑稱因分開太久，導致Pinpong一時之間認不出她來，自嘲「你一開始完全忘了我也是不是太誇張」，欣喜之情溢於言表。不過，她發文後，王淨、楊晨熙、LaLa都稱讚狗狗很可愛，唯獨網友都在關心她和李振遠是否復合，她至今尚未回覆。


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