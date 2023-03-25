租約到期！東區「京星港式飲茶P2」3/31熄燈 遷址計畫曝
台北東區開業20年的指標性餐廳「京星港式飲茶」，宣布因租約到期，將於3月31日熄燈，讓一票粉絲相當不捨，不過官方也宣布，並不是收弔一間門市，而是會另尋開業地點，接下來新址的尋覓條件，包括同樣會在大台北的商業區，預估找250坪以上大空間。
記者鍾怡婷/綜合報導
位在東區的京星港式飲茶Part2店，發出公告表示將於3月31日晚間11點熄燈，文中提到「20年的日子過去了，預料之外的課題必須要面對，因租約到期，我們即將於2023年03月31日晚間11點起熄燈停業，但這只是暫時性的別離，在不久的將來，待尋覓到合適的店點，我們將再次點亮醒目的大紅招牌，期待饕客們再次光臨」。
而未來新店址也提前透露會選在，大台北地區人潮密集的商業區、250坪以上空間、符合24小時營業、可接受使用明火的餐飲業業種。從條件規劃上看來，中山、信義商圈都有機會成為新址的選擇，甚至也有機會同樣選在東區，重新與民眾見面，不過實際上的計劃仍待官方進一步公告。
不少饕客也不捨表示，「見證東區繁華和衰退的歲月代表」、「20多年來的美好回憶」、「可以來新竹開嗎」；有民眾喊話希望來新竹開，官方也回應「有好的地點歡迎推薦給我們，希望能開出台北市」，也許未來有機會在大台北地區外，品嚐到京星港式飲茶。