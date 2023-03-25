台大教授葉丙成車禍！老車BMW救他一命　達人曝修復金額

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汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》，公車規範行駛速限最高40km/h，根據葉教授「小銀」車禍受損照，看似車門變形、左側頭燈掉落，車門與輪胎間的葉子板也凹了一大塊，顯示「老BMW車體剛性還不錯」，可以被修好不用報廢。
至於葉教授愛車「小銀」的回血價？蔡至兼說，若是沒有傷到車體，只是維修車門、大燈等看得到的毀損，維修費約10到20萬元，但萬一檢查發現傷到懸吊、傳動等機件，維修費可能要30到40萬元，不過最終維修金額還是得依維修廠仔細檢查評估而定。
同時，蔡至兼也觀察到，事發時葉教授應是關上敞篷、也升起車窗玻璃的密閉狀態，會造成碎玻璃噴濺進嘴裡，顯示公車的撞擊力道不小，加上敞篷車的無窗框設計，以及老車車窗玻璃可能非現行常見的強化玻璃，才會造成車窗碎裂噴濺情形。
葉教授開敞篷車遇車禍也引發網友好奇「萬一開篷時被撞怎麼辦？要如何自保？」蔡至兼指出，馬路上風雲莫測、車禍是人為因素最難預測，但仍給出兩點建議，首先如果你事先知道要前往的目的地常發生落石、坍方，或是空氣很髒，就最好不要開啟敞篷。
再來，蔡至兼還建議，開篷行駛在高速公路時，最好也收起車窗玻璃，一來可避免風壓，二來也是因敞篷車車窗採「無窗框」設計，相對支撐性較小，萬一發生撞擊時較容易因車窗玻璃碎裂，而傷到駕駛及車內乘員，而目前車窗也多是強化玻璃設計，一般撞擊下會呈現「蜘蛛網」裂痕，但不會出現雖玻璃噴濺，更能保護駕駛與乘員。
最後，蔡至兼也提醒，民眾購車應多著重車體剛性與結構安全性，可多參考歐洲NCAP撞擊測試，選擇5星評價的車，比花大錢選配一堆安全科技配備更實際。