賴清德赴原住民運動會 伍麗華曝「不進貴賓室」真誠反應
副總統賴清德24日下午赴台北花博爭豔館出席「112年全國原住民族運動會開幕典禮」。民進黨籍山地原住民立委伍麗華表示，賴清德進場時本來被引導到休息室，但他卻直接坐到台上，還隨著演出的律動打起拍子，而看到台南市運動員進場時，動情戰力揮手鼓掌，彷彿忘記自己已是副總統；她說，很好奇賴清德如此是根植於什麼樣的情感，但她也確信，這是源自於對土地的愛，且沈甸甸地落在土裡札根，等待茁壯天空。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德昨日出席「112年全國原住民族運動會開幕典禮」，伍麗華近身觀察指出，賴清德走進這室內場館，眼睛直盯著場中正在進行的開幕表演活動，被維安人員引導走向貴賓休息室之時，嘴裡呢喃「我應該直接參與大家」，於是轉身走向舞台區。
伍麗華表示，顯然是賴清德上台的時機不對，因此沒有被介紹，免去了英雄式的大進場，而是安安靜靜坐在席上。忽然間，自己觀察到賴清德隨著動感演出的律動，雙手舉起來打起拍子，雖然拍點不太對，總是落個0.5秒，卻引起後座的大家跟著起拍。
伍麗華觀察，開幕典禮中運動員進場的過程中，台南市代表隊的牌子舉進來，可以感受到賴清德的真心寄託在曾經擔任將近八年父母官的地方，其動情站立揮手、鼓掌，彷彿忘記自己的身分已經是副總統。
伍麗華細數，賴清德足足二小時坐到底，臉上的疲態揉合著真心微笑，真誠益發動人；不過她並不擔心賴清德不耐煩，因為賴清德擔任台南市長時不但推動族群主流化，臉書的封面竟然是用羅馬拼音文字的西拉雅問候語，一直到擔任行政院長後，依舊沿用長達七年，也難怪活動致詞時提到甫落幕的世界棒球經典賽台灣隊球員吉力吉撈（Giljigiljaw）時，能夠正確的發音。
伍麗華表示，她很好奇賴清德如此是根植於什麼樣的情感，但她也確信，這是源自於對土地的愛，且沈甸甸地落在土裡札根，等待茁壯天空。