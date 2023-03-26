親手做日本「神木筷」！私房工坊大公開 怎麼體驗報你知
到屋久島除了可以直擊宮崎駿《魔法公主》靈感發源地「宮之浦岳」外，山中最歷史悠久的「千年神木」屋久杉，竟可以做成筷子帶回家！日前記者受邀前往屋久島爬完宮之浦岳後，前往位於山下車程大約29分鐘左右的屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」，以珍貴木材屋久杉製作筷子帶回家紀念，工作室中的「仙人」老師傅中島政信手把手傳授獨門功夫，實在是一場難得的經驗。
記者汪睿琦/綜合報導
位於宮之浦岳入山口大約29分鐘車程，即能看到在柏油路邊矗立一座傳統日式老屋，還沒進屋就能聞到濃濃杉木香，相當療癒。走進屋內杉木香味更加濃郁，迎賓入口矗立一棵大約2層樓高的原始杉木，彷彿在跟遊客訴說著千年的故事。
遵循店內工作人員引導，遊客必須先圍上做工圍裙，挑選自己心儀的木料後，即可坐上工位聽從中島老師指示下手。在製作過程中，中島老師表示自己已從事木雕工作50年之久，早已練就出一身不用紙筆、尺規等工具，經過快、狠、準地切割、打磨、拋光、上色4個步驟，就能做出筷子、木雕等等藝術品，且出自中島老師之手的木筷可不只有擺飾好看一個功用，實際上餐桌也絕對沒問題。
「我們現在（製作筷子）是在觸摸千年時光」，中島老師在切下一刀又一刀時緩緩說道，富有哲學又浪漫的話，讓在場眾人全為之動容。中島老師分享，一般來說，現在年過千年、可稱得上是「屋久杉」的樹木是規定不能隨便砍伐使用的，所以現在旅客使用製作的材料都是至少放了50年之久的木材，此話一出又讓現場起雞皮疙瘩，「所以（木材年齡）總共是1050年光陰！」有安排前往屋久島的朋友不妨來此地體驗看看。
📍屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」體驗小檔案
地址：鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦2567-2
交通：宮之浦港車程約5分鐘、屋久島機場車程約15分鐘、阿房港車程約25分鐘（工作室外有停車場）。
預約：體驗活動都須提前預約，海外旅客可先上官網預約。
售價：最低1980日圓起（約台幣459元），依木材不同售價也不同。