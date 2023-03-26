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親手做日本「神木筷」！私房工坊大公開　怎麼體驗報你知

▲日本屋久島千年「屋久杉」竟成餐桌上的筷子，想把日本在地千年光陰帶回家的旅客可安排起來了！（圖／記者汪睿琦攝）
▲日本屋久島千年「屋久杉」竟成餐桌上的筷子，想把日本在地千年光陰帶回家的旅客可安排起來了！（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

到屋久島除了可以直擊宮崎駿《魔法公主》靈感發源地「宮之浦岳」外，山中最歷史悠久的「千年神木」屋久杉，竟可以做成筷子帶回家！日前記者受邀前往屋久島爬完宮之浦岳後，前往位於山下車程大約29分鐘左右的屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」，以珍貴木材屋久杉製作筷子帶回家紀念，工作室中的「仙人」老師傅中島政信手把手傳授獨門功夫，實在是一場難得的經驗。

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位於宮之浦岳入山口大約29分鐘車程，即能看到在柏油路邊矗立一座傳統日式老屋，還沒進屋就能聞到濃濃杉木香，相當療癒。走進屋內杉木香味更加濃郁，迎賓入口矗立一棵大約2層樓高的原始杉木，彷彿在跟遊客訴說著千年的故事。

▲位於屋久島機場車程約15分鐘，屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」，主打以珍貴屋久杉木材製作木筷帶回家紀念。（圖／記者汪睿琦攝）
▲位於屋久島機場車程約15分鐘，屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」，主打以珍貴屋久杉木材製作木筷帶回家紀念。（圖／記者汪睿琦攝）
▲除了室內工作坊，也可選擇在戶外小木屋中製作。（圖／記者汪睿琦攝）
▲除了室內工作坊，也可選擇在戶外小木屋中製作。（圖／記者汪睿琦攝）
▲進屋內杉木香味更加濃郁，迎賓入口矗立一棵大約2層樓高的原始杉木。（圖／記者汪睿琦攝）
▲進屋內杉木香味更加濃郁，迎賓入口矗立一棵大約2層樓高的原始杉木。（圖／記者汪睿琦攝）
▲工作坊內也有販賣已經做好的筷子、湯匙、木雕等商品，手殘黨也可以選擇直接購買，同樣超有紀念價值！（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼工作坊內也有販賣已經做好的筷子、湯匙、木雕等商品，若害怕搞砸也可以選擇直接購買。（圖／記者汪睿琦攝）
 
▲工作坊內擺放著屋久杉一比一原尺寸大小桌子，上面的年輪完整也被保留下來。（圖／記者汪睿琦攝）
▲工作坊內擺放著屋久杉一比一原尺寸大小桌子，上面的年輪完整也被保留下來。（圖／記者汪睿琦攝）
遵循店內工作人員引導，遊客必須先圍上做工圍裙，挑選自己心儀的木料後，即可坐上工位聽從中島老師指示下手。在製作過程中，中島老師表示自己已從事木雕工作50年之久，早已練就出一身不用紙筆、尺規等工具，經過快、狠、準地切割、打磨、拋光、上色4個步驟，就能做出筷子、木雕等等藝術品，且出自中島老師之手的木筷可不只有擺飾好看一個功用，實際上餐桌也絕對沒問題。

「我們現在（製作筷子）是在觸摸千年時光」，中島老師在切下一刀又一刀時緩緩說道，富有哲學又浪漫的話，讓在場眾人全為之動容。中島老師分享，一般來說，現在年過千年、可稱得上是「屋久杉」的樹木是規定不能隨便砍伐使用的，所以現在旅客使用製作的材料都是至少放了50年之久的木材，此話一出又讓現場起雞皮疙瘩，「所以（木材年齡）總共是1050年光陰！」有安排前往屋久島的朋友不妨來此地體驗看看。

▲遵循店內工作人員引導，遊客必須先圍上做工圍裙，挑選自己心儀的木料後，體驗價都已寫在木材上。（圖／記者汪睿琦攝）
▲遵循店內工作人員引導，遊客必須先圍上做工圍裙，挑選自己心儀的木料後，體驗價都已寫在木材上。（圖／記者汪睿琦攝）
▲在製作過程中，中島老師表示自己已從事木雕工作50年之久。（圖／記者汪睿琦攝）
▲在製作過程中，中島老師表示自己已從事木雕工作50年之久。（圖／記者汪睿琦攝）
▲一般來說，現在年過千年、可稱得上是「屋久杉」的樹木是規定不能隨便砍伐使用的，所以現在旅客使用製作的材料都是至少放了50年之久的木材。（圖／記者汪睿琦攝）
▲一般來說，現在年過千年、可稱得上是「屋久杉」的樹木是規定不能隨便砍伐使用的，所以現在旅客使用製作的材料都是至少放了50年之久的木材。（圖／記者汪睿琦攝）
▲屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」的中島政信老師以從事木雕手做50年之久。（圖／記者汪睿琦攝）
▲屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」的中島政信老師以從事木雕手做50年之久。（圖／記者汪睿琦攝）
▲屋久杉經過切割、打磨、拋光上色，成為既實用又具紀念價值的「神木筷」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲屋久杉經過切割、打磨、拋光上色，成為既實用又具紀念價值的「神木筷」。（圖／記者汪睿琦攝）
📍屋久杉工藝 杉の舎「仙人村」體驗小檔案
地址：鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦2567-2
交通：宮之浦港車程約5分鐘、屋久島機場車程約15分鐘、阿房港車程約25分鐘（工作室外有停車場）。
預約：體驗活動都須提前預約，海外旅客可先上官網預約。
售價：最低1980日圓起（約台幣459元），依木材不同售價也不同。

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